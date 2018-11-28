Страна: США

Жанр: приключения

Режиссер: Отто Баферст

Актеры: Джейми Фокс, Тэрон Эджертон, Бен Мендельсон, Джейми Дорнан, Пол Андерсон, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин, Йен Пек, Бьёрн Бенгтссон

Премьера в Душанбе: 29 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Легендарная история об отваге и любви – эффектнее, чем когда-либо! Закаленный в боях крестоносец и его командир бросают вызов продажным приспешникам английской короны…