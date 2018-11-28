Страна: США
Жанр: приключения
Режиссер: Отто Баферст
Актеры: Джейми Фокс, Тэрон Эджертон, Бен Мендельсон, Джейми Дорнан, Пол Андерсон, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин, Йен Пек, Бьёрн Бенгтссон
Премьера в Душанбе: 29 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801
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