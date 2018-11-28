Более две трети поступлений в государственный бюджет Таджикистана в 2019 году будут составлять налоги.

Общий объем доходной части принятого в конце минувшей недели бюджета на 2019 год установлен в сумме 23,8 млрд сомони. Налоговые поступления в наступающем году запланированы в размере 16,3 млрд сомони.

Установленный объем налогов в 2019 году превышает плановые показатели по сбору налогов в текущем году на 1,5 млрд сомони.

В частности, поступления в бюджет за счет налога на добавленную стоимость в 2019 году составят 6,8 млрд сомони, подоходного налога - 2 млрд сомони, социального налога –1,8 млрд сомони, налога на прибыль –1,7 млрд сомони, налога с пользователей автомобильных дорог – 452 млн.

По данным Минфина, в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений Бюджета-2019 доля Налогового комитета составит 67,2%, Таможенной службы – 29,4%, других органов – 3,4%.

Общий размер налоговых и неналоговых поступлений в главном финансовом документе страны на будущий год установлен в сумме 17,8 млрд сомони.

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