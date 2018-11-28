Профессор Якуб Таджиев внёс огромный вклад в теорию и практику здравоохранения Таджикистана, и вся история его развития республики в послевоенные годы, несомненно, в значительной мере связана с его именем.

Якуб Таджиев родился 23 ноября 1918 года, в кишлаке Пулатан, Канибадамского района. После окончания Ходжентского мужского училища с 1936 по 1939 гг., работал учителем средней школы в Канибадаме, а с 1939 по 1944 гг., обучался в Первом Московском медицинском институте. Сразу после окончания института был призван в ряды действующей армии, и прошел путь от младшего до старшего врача полка в составе 3-го Прибалтийского, а затем 3-го Украинского фронта, участник освобождения Будапешта и Вены.

После демобилизации из армии с 1947 по 1954 гг., работал главным врачом Канибадамской городской больницы, заведующим Канибадамским городским отделом здравоохранения, а потом и Ленинабадским областным отделом. В 1954 году защитил кандидатскую, в 1969 году докторскую диссертацию на тему «Здравоохранение и здоровье населения Таджикистана».

С 1954 по 1959 гг. работал заместителем министра здравоохранения республики, в 1959–1961 гг., замдиректора НИИ краевой медицины АН Таджикистана, был одним из инициаторов его создания.

Как развивалась медицина в советском Таджикистане

По-особому талант Таджиева, как крупного организатора здравоохранения раскрылся в деле подготовки медицинских кадров, открытия медучилищ, планирования и строительства крупных многопрофильных больниц в стране, и укрепления их материально-технической базы, снижения уровней заболеваемости и смертности по ряду заболеваний, в первую очередь, инфекционных. Трудно поверить, что ещё в 1946 в республике насчитывалось всего 19 врачей местной национальности, а в 1950-е на учебу в Таджикский медицинский набор, пополняли за счет абитуриентов из других городов. Начиная с середины 1960-х, конкурс при поступлении был неизменно выше 4 человек на одно место. В 1971 году Таджикскому медицинскому институту была присвоена первая категория, а в середине 1980-х годов он вошел в десятку лучших медицинских вузов Советского Союза, стал первым в стране университетом.

Непрерывно в республике возрастала потребность расширения сети учреждений здравоохранения. Постоянно увеличивался набор студентов. Многим памятны агитационные бригады из авторитетных врачей, созданные по инициативе Таджиева в 1950-60-х, для работы в отдаленных районах республики с целью профессиональной агитации местного населения, и отбора потенциальных студентов. Некоторая из того набора сельская молодежь, впоследствии стали докторами и кандидатами медицинских наук, профессорами и академиками. Уже к концу 1960-х республика смогла отказаться от практики привлечения врачей из других республик по программе всесоюзного распределения. Вместе с тем, были резко увеличены квоты зачисления абитуриентов из Таджикистана в другие медицинские вузы страны.

Одновременно на глазах менялся возрастной, и национальный спектр профессорско-преподавательского состава, в образовательных учреждениях здравоохранения республики около половины преподавателей составили представители коренной национальности, и это было следствием огромной работы, начатой в 1950-е. Только за период 1950–1959 гг. в институте было издано 39 сборников научных трудов, защищено 7 докторских, и 84 кандидатских диссертаций.

Вклад профессора Таджиева

Профессор Якуб Таджиев внес огромный вклад в теорию и практику здравоохранения Таджикистана, и вся история его развития республики в послевоенные годы, несомненно, в значительной мере связана с его именем. В 1961 году в Таджикском медицинском институте он до выхода на пенсию, заведовал кафедрой организации здравоохранения и социальной гигиены. С 1963 по 1987 гг., был бессменным главным редактором журнала «Здравоохранение Таджикистана». Огромная заслуга Я.Таджиева, в создании факультета усовершенствования врачей в Таджикском государственном мединституте, выросшего впоследствии, в Институт последипломного образования врачей.

Профессор Я.Таджиев сформировал солидную школу организаторов здравоохранения, опыт которой рекомендован к применению в развивающихся государствах. Он опубликовал более 160 научных трудов, из них 12 монографий и учебников, по проблемам организации здравоохранения, общественного здоровья, истории медицины и народов Средней Азии, по этнографии и культурологии. Профессор владел пятью языками: таджикским, русским, узбекским, венгерским, арабским. Награжден орденами «Знак Почёта», «Красная Звезда», «Отечественная война» I и II ст., одиннадцатью медалями, многочисленными Почетными знаками и грамотами Правительств СССР, и Таджикской ССР. В 1980 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Таджикской ССР».

Якуб Таджиевич отличался необыкновенной целеустремленностью, работоспособностью и дисциплинированностью. В немалой степени, наверное, этому способствовал жесткий распорядок дня, которого он неукоснительно придерживался, по меньшей мере, лет тридцать. Было четкое разделение времени, отведенного на работу, еду, отдых и сон. Регулярно занимался утренней гимнастикой, любил длинные пешие прогулки. Много читал, с удовольствием слушал эстрадную и народную музыку

Светлая память

Якуб Таджиевич был необыкновенно тактичным, отзывчивым человеком, он умел ценить человеческое общение, дружеское расположение. Его широкий кругозор, тонкий юмор, умение поддержать беседу на самые разные темы, интеллигентность, красивые манеры, делали общение с ним приятным и запоминающимся событием. Он был хорошим и умелым рассказчиком, заставлявшим заслушаться людей.

Профессор Я.Таджиев был вполне самодостаточен в работе, творчестве, быту, и наверное поэтому, в нем начисто отсутствовала зависть, не возникало претензий на что-то большее. Он высоко ценил яркие личности, тех, кто за короткий период сумел не только «зажечь» себя сам, но и создать, и развить собственные научные школы, всегда радовался их успеху, как своему, способствовал их продвижению.

Якуб Таджиевич всегда отличался кристальной честностью, высокой порядочностью, безграничной скромностью и исключительной добросердечностью. Наверное, поэтому к нему обращалось немало незнакомых людей из разных районов республики с проблемами, зачастую далекими от медицины. Он никогда не оставлял без внимания подобные обращения, помогал как мог, препровождал их по своим каналам в соответствующие службы, вплоть до высших органов власти, подключал прессу, нужных людей, а кому-то просто давал дельные советы. Такое неравнодушие к происходящему, отзывчивость, вообще, была характерна для его поколения.

Он всегда ценил чужое мнение, но никогда не подлаживался под него, и в интересах дела, если даже ему противостояли авторитеты, мог в одиночку оказать противодействие, высказаться так, как считал необходимым, то есть решительно и бескомпромиссно. Эта твердость характера удивительным образом сочеталась в нем с душевностью, отзывчивостью и добротой. Он никогда не входил ни в какие коалиции, сторонился их, был, как говорится, «вне политики», и такая его позиция у многих вызывала огромное уважение.

В судьбе Якуба Таджиевича нельзя не отметить важную роль Аревы Джавадовны, сумевшей создать удивительно доброжелательную и комфортную обстановку в доме. Они прожили нелегкую, но интересную и красивую жизнь, их 50-летний брак был гармоничным союзом любящих, добросердечных, талантливых и трудолюбивых людей.

Якуба Таджиевича не стало 17 октября 1996 года. Его уважали ученики и коллеги, ценили друзья, любили в семье. Он прожил большую, красивую и достойную жизнь, оставив после себя светлую, и благодарную память.