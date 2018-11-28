В декабре будет ровно год, как генерал-майор милиции Шариф Назарзода стал главой УМВД по городу Душанбе.

В интервью «АП» он рассказал, сколько уволил милиционеров за это время, и объяснил, в каких случаях сотрудники милиции могут проверять сумки школьников.

«Есть жалоба на милиционера? Звоните 221-15-00!»

- Шариф Рахмонович, одна из самых заметных ваших инициатив – выкладывать на всеобщее обозрение лица правонарушителей ПДД, уличных хамов, мужей, которые издеваются над своими жёнами. Вы продолжите эту практику?

- Безусловно. Мы пришли к выводу, что традиционные меры административного воздействия на этих правонарушителей, не оказывают весомого действия. Поэтому мы решили экспериментировать, и публиковать лица этих людей с указанием каждого факта правонарушений на нашем сайте, и такая практика дала свои результаты, люди стали чаще обращаться, писать.

Прошу всех граждан предоставлять нам любую информацию по данному вопросу, пересылать, по возможности, фото или видеосъёмку. Мы обязательно будем реагировать.

- А люди не боятся говорить о преступлениях, совершённых самими милиционерами?

- Нет, сейчас уже нет. Пишут или звонят, мы проводим тщательное служебное расследование, если есть состав преступления, отправляем дела в органы прокуратуры, в антикоррупцию для возбуждения уголовного дела.

В 2017 году было уволено (без права восстановления на службу) 15 сотрудников внутренних дел, в 2018 уже меньше – 12. В основном причиной увольнения стали превышение власти, и коррупция.

Также за это время были освобождены от должности за различные правонарушения 26 сотрудников в 2017 году, и 19 сотрудников в 2018 году, в основном за сокрытие преступлений.

Ситуация, как видите, улучшается, улучшилась и дисциплина в органах внутренних дел в Душанбе. Когда я пришел год назад, было много жалоб на сотрудников милиции от граждан, сейчас все же меньше.

- Возвращаясь к вашей инициативе выкладывать нарушителей в сеть. Жители интересуются, почему в такую хронику не попадают, например, сотрудники ГАИ или милиции города, которые нарушают права граждан, берут взятки и т.д.? Такие сообщения только повысили бы доверие граждан к милиции.

- Мы знаем, что имеются факты грубого обращения сотрудников госавтоинспекции с участниками дорожного движения, вымогательства с их стороны.

По всем установленным фактам проводятся тщательные служебные проверки, выявляются причины и условия, способствующие совершению проступков. Это слабый контроль, и бездействие непосредственных руководителей за своими подчиненными, слабое знание нормативно-правовых актов, за что эти руководители привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности.

Мы выпускаем в эфир на канале «Пойтахт» телевизионные программы - «Соярушан» и «Человек и закон», которые всесторонне освещают данную тематику. Говорим мы в них, и о нарушениях закона со стороны сотрудников милиции.

Asia-Plus

Также, повторю, у нас действует круглосуточный «Телефон доверия» (221-15-00) УВД по городу Душанбе, по которому можно обращаться со всеми проблемами.

«Есть и полные семьи, но до детей нет никому дела»

- Для Душанбе по сравнению с другими регионами Таджикистана остро стоит проблема преступности среди детей и подростков. Эксперты высказывают разные мнения: отсутствие воспитания в семье и школе, неполные семьи, когда один из родителей вынужден ехать на заработки в другие страны... А как вы думаете?

- Уровень совершения преступлений со стороны несовершеннолетних и молодежи в столице, по сравнению с другими городами и областями страны, относительно выше. Но, надо иметь в виду и то, что самое большое количество учащихся средних общеобразовательных учреждений имеется именно в Душанбе, точнее - 190 621 человек.

Изучив уголовные дела, могу сказать, что основными причинами совершения преступления несовершеннолетними и молодежью, является отсутствие должного воспитания в нездоровых семьях, привлечение их к совершению противоправных деяний со стороны взрослых, бесконтрольность со стороны родителей, и безразличие общественности к этой проблеме

- Недавно вы заявляли, что правонарушения, совершаемые столичными школьниками в году, выросли в разы. Назовите цифры. Какие преступления чаще всего совершаются подростками?

- За 10 месяцев этого года в столице зарегистрировано 261 (за тот же период в 2017 году - 96) преступление, совершенное 163 несовершеннолетними, из которых только 95 человек, совершивших 134 преступлений, являются жителями столицы. 68 человек, совершивших 127 преступлений, относятся к жителям других регионов страны.

Тут отмечу, что из 261 зарегистрированного преступления - 39 были совершенны в 2017 году, но раскрыли мы их в этом году.

Что касается иногородних, чаще всего они воруют (кража - 183 факта и 14 фактов грабежа), также за ними 28 фактов хулиганства.

В общем, из числа наиболее общественно-опасных преступлений на разбой приходится - 3 факта, нанесение тяжких телесных повреждений здоровью – 1, и изнасилование - 1 факт.

Хочу отметить, что количество зарегистрированных преступлений увеличилось еще и потому, что мы стали больше работать в этом направлении, стали больше выявлять.

Для этого мы стали привлекать к расследованию преступлений, совершённых подростками и других сотрудников милиции, которые в принципе не занимались ими. У нас есть отдельный приказ о прикреплении сотрудников к высшим учебным заведениями, и школам. Есть «День школы» – каждый четверг сотрудники милиции общаются с подростками в школах, проводят профилактику, рассказывают им о том, какие преступления их сверстниками были совершены за неделю.

Например, 13 ноября к нам поступил сигнал, что в школу №21 пришел ученик 9-го класса с ножом. Мы оперативно проверили, нож нашли в сумке. Вызвали родителей, составили протокол согласно административному кодексу.

Я уже говорил, что многие родители не смотрят за своими детьми.

Иногда мы их детей в 12 ночи, или в час ночи задерживаем, так родители даже не спрашивают, где они были, не интересуются, куда они вообще могли пойти в это время.

Есть и неблагополучные, и неполные семьи, конечно, но, поймите, существует немало семей, где есть и отец и мать, и все в порядке вроде в доме, но до детей нет никому дела.

- Мы часто слышим о поножовщинах в школах, у подростков стало модно ходить с холодным оружием?

- Не сказал бы, просто выявлять такие правонарушения стали лучше, поэтому вы чаще о них и слышите. Кстати, раскрываемость преступлений, всех вместе взятых, по городу Душанбе составляет 93-94%.

«В России недавно был теракт, у нас такого не должно случиться»

- У нас есть сведения, что, в так называемый «День школы» сотрудники милиции проводят не только беседы, но и, например, у школьников отнимают телефоны, обыскивают сумки, следят за тем, во что они одеты и т.д. Родители недовольны. Милиция имеет право это делать?

- Я объясню подробнее. «День школы» был задуман для профилактики и пресечения преступлений, незаконных действий, привлечения в экстремистские партии и течения.

Сотрудники милиции, закрепленные за учебными учреждениями, совместно с администрацией школы проводят воспитательную работу, с наиболее трудно воспитуемыми учащимися, так называемыми неофициальными "лидерами", проводится профилактическая работа.

Хочу отметить, что каких-либо фактов незаконных изъятий у школьников телефонов, обысков сумок не установлено, это слухи. Но! Конечно, как я уже говорил, мы проводим оперативное наблюдение за действиями учащихся, и если есть подозрение, если выясняется, что у кого-то есть телефон или тот же нож, последние изымаются, но делается это на законных основаниях, с составлением протокола.

После проведения профилактической беседы указанные предметы возвращаются родителям.

В России был недавно теракт, сколько погибших было от рук несовершеннолетнего. У нас такого не должно случиться.

В то же время, если кто-то знает о незаконном обыске сумок, могут обращаться к нам в УМВД.

Среди милиционеров был проведен инструктаж, что без надобности они не должны заходить на территорию школ.

Что касается наличия книг, отсутствия галстука, наличия коротких юбок или разноцветных волос - мы за этим не следим, за этим следят сотрудники управлений образования.

В столице работают более 3-х тысяч дружинников

- Вы приводили цифры по количеству преступлений. Получается, что чуть ли не половину из них совершают иногородние жители. В некоторых странах, чтобы попасть в столицу, гражданам нужно особое разрешение, недавно, например, это было в Ташкенте. Как вы думаете, в Душанбе могли бы быть введены такие меры?

- Да, такие ограничения есть в Туркменистане, были в Ташкенте. Но я думаю, что у нас их быть не должно. Столица Таджикистана - столица для всех граждан. Все абсолютно граждане могут, и имеют право свободно перемещаться по стране, приезжать в Душанбе.

И потом, знаете, у нас те же районы республиканского подчинения находятся очень близко к городу, 15 минут езды, и ты уже в столице. Ограничивать, и контролировать, даже при желании не получится. Но мы, тем не менее, всегда знаем, где находятся подростки, которые совершили какие-то правонарушения в столице, за ними присматривают и в их районах.

- Кого ещё вы привлекаете для профилактики преступлений среди молодёжи?

- У нас есть дружинники, и их 3 тысячи 247 человек по столице. Действует 5 штабов.

Среди дружинников та же молодежь, спортсмены, они работают по линии следствия, уголовного розыска, по наркотикам. Иногда они обеспечивают безопасность на общественных мероприятиях. Руководители народных дружин получают зарплаты по 500-600 сомони из бюджета города, а остальные работают добровольно. Периодически, и молодежь мы вознаграждаем.

За прошедшие 10 месяцев дружинники выявили 785 правонарушений административного характера, из них – 84 по факту мелкого хулиганства, это административное нарушение, и 19 преступлений уголовного характера.

«Все должны соблюдать ПДД, какую бы должность ты не занимал»

- Очень много нареканий поступает в отношении сотрудников ГАИ столичной милиции. В центре города их очень много, в окрестностях почти нет. Как-нибудь будет меняться ситуация?

- На основании анализа состояния аварийности и пробок на дорогах столицы, силы и средства ГАИ задействованы на конкретных постах, и маршрутах обслуживания. Напряженность движения автотранспортных средств, в центре города, в разы выше, чем в окрестностях, поэтому в центре предусмотрены дополнительные наряды.

Что касается нарушений ПДД. У нас нет культуры по соблюдению правил ни у водителей, ни у пешеходов. Вот, например, только 14 ноября во время рейда были зарегистрировано 152 нарушения со стороны пешеходов. Есть подземный переход, но люди все равно идут по дороге.

- А как вы думаете, наш город достаточно благоустроен для пешеходов? Достаточно ли у нас этих переходов, в удобных ли местах они расположены?

- Этого я не могу сказать, но даже те, что есть, многие не используют, рядом перебегают дорогу.

Нужно повышать культуру и водителей, и граждан, все должны соблюдать правила, кем бы ни был, какую бы должность не занимал.

Впрочем, здесь есть положительная динамика: за 10 месяцев аварийность по городу уменьшилась на 17 случаев.

Пешеход на Саховате Asia-Plus

- После того как в Душанбе заработал проект «Безопасный город» нас заверяли, что на дорогах города наконец-то будет порядок, сегодня любой водитель городской маршрутки может в любом месте нарушить правила дорожного движения, берёт в салон авто столько пассажиров, сколько влезет, останавливается где угодно.

Не помогают и штрафы, их просто никто не платит, ведь платить по факту заставляют только при переоформлении машин, при получении каких-то справок и т.д. Гораздо выгоднее купить за 500 долларов «убитую» машину, покататься на ней год-другой, можно и с нарушениями всевозможных правил, и потом просто её бросить.

Как вы думаете, почему проект работает недостаточно эффективно?

- После внедрения проекта "Безопасный город", правопорядок на автомобильных дорогах столицы резко улучшился, так как в городе установлены 870 камер наблюдения с круглосуточным режимом работы.

Я не могу согласиться с вашими словами о неэффективности штрафов, и проблемами с их оплатой. Со дня установления камер и на первый квартал текущего года, за нарушения ПДД с помощью, в том числе, этого проекта, было взыскано 476 миллионов сомони.

Да, есть факты превышения норм перевозки пассажиров на маршрутных такси, и остановки в неустановленных местах, которые вызывают обоснованное возмущение горожан. На эти факты мы реагируем.

Что касается того, что штрафы не платят, а потом бросают машину. Если у автовладельца много нарушений, его просто останавливают гаишники прямо на улице, не ждут когда он сам придет в ГАИ. Изымают документы, и отправляют оплачивать штрафы.

- Если много правонарушений. А если не очень? Во многих странах тебя попросту не выпустят из страны даже в отпуск, если у тебя есть долги по налогам, штрафам. Может и нам нужно ввести такую практику, как вы думаете?

- Если большие задолженности по штрафам, я думаю, это можно было бы сделать. Это было бы даже хорошо, чтобы ответственность чувствовали.

«Домогательств на улицах становится меньше»

- В последнее время в обществе очень серьёзно обсуждается вопрос домогательств мужчин к женщинам и девушкам на улицах. Это не единичные случаи, это стало уже повальным бедствием. Как часто к вам поступают подобные жалобы? И как часто бывают наказаны виновники?

- После появления в социальных сетях информации о фактах домогательств, оскорблений и безнравственного отношения молодых парней к женщинам и девушкам, согласно указанию председателя города Душанбе в Управлении была создана рабочая группа по предотвращению указанных негативных явлений.

В результате за прошедшие месяцы этого года, было установлено 13 фактов домогательств и оскорблений со стороны водителей автотранспортных средств, в отношении виновных применено административное воздействие в виде ареста от 5 до 15 суток.

Подобные действия на улице у нас тоже регистрируются, они расцениваются как мелкое хулиганство. Всего за 10 месяцев было 679 фактов хулиганства, в них входят и домогательства к женщинам.

Хочу отметить, что таких случаев становится меньше. Потому что мы реагируем на каждое обращение. Вот, например, на днях в сеть выложили ролик, где к проходящей мимо девушке пристали молодые люди, мы дали задание найти этих парней, несмотря на то, что видео было снято, судя по одежде, еще летом.

- После обращения граждан с просьбой о помощи милиционеры нередко медленно реагируют, их можно ждать часами. Как работает служба «02»? Расскажите подробнее, в течение какого времени после вызова, милиция должна приехать на место происшествия? В каком случае милиция может не отреагировать на вызов?

- Служба "02" в УМВД по городу Душанбе работает круглосуточно. В Таджикистане для милиции нет установленных временных ограничений или указов, как быстро надо реагировать на вызов. Есть одно правило - милиция обязательно должна приехать на вызов.

Принятые вызовы распределяются по приоритетам. Приоритет определяет ситуация, есть угроза для человеческой жизни или нет. Звонки на "02" делятся на категории в зависимости от важности сообщений:

1. Происшествие не требует экстренного реагирования, отсутствует угроза для жизни и имущества. Например, ночью на стройке работает техника, и мешает отдыху гражданам.

2. Происшествие требует немедленного вмешательства милиции, если есть угроза личной жизни или общественной безопасности. Например, нападение на граждан, госучреждения и другое.

Но есть вызовы, которые относятся к важным, и особо важным категориям - убийства, террористические акты, массовые беспорядки, и другие особо тяжкие преступления, и они берутся под личный контроль начальника управления.

Милиция может не отреагировать только на вызовы, которые уже были приняты, и по ним ведётся соответствующая работа.

«Наша проблема – банальное безразличие людей»

- Назовите самую главную проблему столичной милиции, решением которой вы занимаетесь ежедневно?

- Главная проблема для нас, это воспитание молодого поколения, и преступность среди молодежи. Воспитывать должны не только милиция и школы, но и родители, и семья. Какая семья, такие и дети. У нас нередко рожают по 3, 4, 5 и более детей, но за детьми не смотрят, и не воспитывают.

Даже малолетних оставляют без присмотра, несвоевременно сообщают и о фактах исчезновения ребенка.

Наша проблема, это банальное безразличие людей к правонарушениям на улицах. Нет содействия милиции в расследование преступлений.

Наша ежедневная работа, это и пресечение фактов бродяжничества, и попрошайничества. Есть и более мелкие проблемы, с которыми мы также боремся каждый день, это торговля в неустановленных местах, многочисленные факты незаконного выброса мусора и отходов.

- А какова статистика с самоубийствами в столице?

- Таких фактов стало больше. За 9 месяцев 2018 года в столице было совершено 24 суицида, и попыток самоубийства. Рост на 7 случаев по сравнению с прошлым годом.

В основном с жизнью пытаются покончить с помощью лекарств, или через самоповешение, и в основном, это все психически больные, или неуравновешенные люди. И все же, несмотря на рост в столице таких случаев гораздо меньше, чем, например, в той же Согдийской области, я там работал, знаю.

Я считаю, что нам нужно меньше говорить об этом громко, публично. Люди читают, слушают и потом идут на этот шаг, ведь многие люди внушаемые. Нужно больше говорить о хорошей жизни, о нашей прекрасной жизни.

- И последний вопрос. Есть ли в Душанбе криминальные авторитеты, группировки какие-то?

- Нет. Раньше было такое понятие, как рэкет, были и группировки, сейчас рэкета нет. Есть отдельные грабежи, воровство, по Душанбе самое распространённое преступление, это мошенничество.

Нет в Душанбе и криминальных авторитетов. Наш авторитет - это закон!

ДОСЬЕ «АП»:

Назарзода Шариф Рахмон – генерал-майор милиции. Родился 29 апреля 1966 года.

Образование – высшее юридическое.

В органах внутренних дел – с 1 сентября 1987 года.

В разные годы работал оперуполномоченным группы работы с несовершеннолетними ОУР УВД, старшим оперуполномоченным по особо важным делам отделения борьбы с наркоманией УВД, старшим оперуполномоченным ОУР ОВД, замначальника отделения уголовного розыска ОВД

Начальником отделения уголовного розыска ОВД, замначальника УБОП МВД, начальником УВД г. Душанбе.

Был заместителем министра МВД РТ, начальником УМВД Согдийской области.

Указом президента от 12 декабря 2017 года назначен начальником Управления МВД г. Душанбе.

Имеет государственную награду - медаль «Часорат» («За отвагу»).

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