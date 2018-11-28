Сингапурская компания Universal Success Enterprises планирует построить "умный город" в Ташкентской области за $2,5 миллиардов, сообщает Podrobno.uz.
Меморандум о строительстве был подписан между сингапурской компанией Universal Success Enterprises и Государственным инвестиционным комитетом в рамках первого международного инвестиционного форума в Ташкенте 21 ноября.
Ожидается, что проект будет завершен к концу 2021 года путем привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 2,5 миллиарда долларов.
Сообщается, что Universal Success Enterprises имеет большой опыт в строительстве "умных" и индустриальных городов. В частности, сингапурской компанией были реализованы проекты по строительству городка Kolkata West International City на территории 152 гектаров и Dholera Special Investment Region на территории 400 гектаров в Индии.
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Шух5 часов назад
и не нужно никакого года туризма
Alibek7 часов назад
Вот Узбеки молодцы. У нас строят коробок и все через 1 год все рухнет.