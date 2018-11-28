Юные таджикские теннисистки Ёсуман Салимова и Диана Иванихина выиграли медали международного турнира в Малайзии.

Ёсуман Салимова в возрастной категории 10 лет дошла до финала, но, проиграв решающий сет малазийской теннисистке, выиграла серебряную медаль.

Диана, в возрастной категории 15 лет, завоевала бронзу: за выход в финал она уступила сверстнице из Китая.

В настоящее время юношеская сборная Таджикистана по теннису во главе с главным тренером Национальной сборной Абдурасулом Мухидиновым находится в Малайзии. Здесь теннисисты пройдут сборы, примут участие в нескольких турнирах под эгидой Международной федерации тенниса. Завоеванные баллы в этих соревнованиях будут учтены в международном рейтинге, куда уже давно теннисисты из Таджикистана не входят.

В состав сборной вошли Ахмет Алмовов, Ёсуман Салимова, Диана Иванихина, Хушбахт Каримов, Исамджон Шарифов и Аминджон Абдуллоев.

29-30 ноября они выступят на другом международном турнире в Малайзии.

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