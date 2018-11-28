Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня без обсуждения и единогласно поддержала предложенные правительством республики проект поправок в Уголовный кодекс страны. Они ужесточат наказание за содержание притонов для занятий проституцией.

Как заявил, выступая в парламенте, депутат Бахтовар Сафарзода, впредь за повторное задержание владельцы притонов будут привлечены к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее такого наказания предусмотре6но не было. До сегодняшнего дня УК Таджикистана предусматривал наказание за содержание притонов для занятия проституцией в виде штрафов - в размере от 5 тыс. до 10 тыс. сомони или лишения свободы на срок до 5 лет.

Между тем, законодательство Таджикистана не предусматривает уголовного преследования за само занятие проституцией: в стране проституция считается не преступлением, а административным правонарушением.

Осенью 2015 года парламент республики ужесточил наказание для женщин, занимающихся проституцией: их могут арестовывать на срок до 15 суток.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, в случае, если проститутка за один год будет задержана дважды, то она должна выплатить штраф в размере от 800 до 1000 сомони ($85-106), либо на нее может быть наложен административный арест сроком от 10 до 15 суток. До ужесточения наказания они платили штраф в размере от 400 до 800 сомони ($43-85).

Ранее Комитет ООН против дискриминации женщин призвал власти Таджикистана отменить наказание за проституцию.

На заседании в Женеве член комитета госпожа Жахон поинтересовалась у главы делегации республики, генпрокурора Юсуфа Рахмона, какие меры предприняты властями для этого. На что он ответил, что «в Таджикистане проституция считается не преступлением, а административным правонарушением. Однако для сводников, сутенеров и лиц, занимающихся организацией публичных домов, предусмотрено уголовное наказание».

Члены Комитета ООН в свою очередь настояли на том, что Таджикистану следует полностью отменить наказание за проституцию.

И мы уже рассказывали, почему это правильная рекомендация. Читайте тут.

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