Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 25 января 12 украинских моряков, задержанных после конфликта с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя начал рассматривать ходатайства об аресте украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября российскими пограничниками, сообщает Медуза.

Моряки двух военных катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК — по этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

Пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы. «После чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым», — говорится в материалах следствия, на которые ссылается Новая газета.

Всего было задержано 24 человека, однако их разделили на группы: для 12 человек суд избрал меру пресечения во вторник, для остальных — в среду.

Суд над троими ранеными моряками будет проходить в медчасти воинской части в Керчи.

25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

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