Продукция таджикских цементных заводов в общем объеме 1,1 млн. тонн поступила за 10 месяцев этого года на рынки соседних стран. Это на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В частности, 670 тыс. тонн цемента экспортировано в Узбекистан, 423 тыс. тонн – в Афганистан и 80 тыс. тонн – в Кыргызстан, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

Поставки цемента в эти страны осуществлялись в основном таджикско-китайскими совместными предприятиями «Чунгтсай Мохир цемент» (38,5% от общего объема экспорта), «Хуаксин Гаюр цемент» (32,6%), «Хуаксин Гаюр Сугд» (24,2%).

Таджикистан за 10 месяцев прошлого года экспортировал 842 тыс. тонн цемента, а за аналогичный период 2016 года – всего чуть более 282 тысячи.

Республика приступила к поставкам цемента в соседние страны в 2015 году: в тот год таджикский цемент был экспортирован в объеме всего около 500 тонн.

Выпуск цемента

В целом таджикскими заводами в январе-октябре нынешнего года произведено 3,2 млн. тонн цемента. Выпуск этого стройматериала, по сравнению с этим же периодом прошлого года, увеличился на 28%. За 10 месяцев 2017 года в стране было произведено 2,5 млн. тонн цемента.

Почти 90% выпуска цемента приходится на указанные выше таджикско-китайские предприятия: «Чунгтсай Мохир цемент» (30,9% от общего объема экспорта), «Хуаксин Гаюр цемент» (28,1%), «Хуаксин Гаюр Сугд» (25,9%).

На долю столичного предприятия «Таджикский цемент» приходится всего 6,5% от общего объема производства.

Таджикистан за последние годы существенно нарастил объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

Выпуском цемента на данный момент занимаются 13 предприятий, годовая мощность которых оценивается в 4,7 миллиона тонн.

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