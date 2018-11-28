Компания Tcell приоткрывает завес тайны: только сейчас раскрылась правда о настоящем Деде Морозе – он фиолетовый! И только он дарит по-настоящему желаемые подарки.

Во всем мире, под Новый Год, ко всем добрым и счастливым людям приходит Дед Мороз. Это традиционный Санта Клаус, в красном костюме, с роскошной белой бородой, или российский Дед Мороз в голубом облачении и с внучкой Снегурочкой. В соседнем Узбекистане, Дед Мороз носит полосатый халат и красную тюбетейку. В Кыргызстане, Дед Мороз облачается в белый узорчатый чапан, а в Грузии Дед Мороз предпочитает белый или черный цвет нарядов.

На этот Новый Год, Tcell раскрывает тайну: настоящий Дед Мороз – фиолетовый! И только он дарит по-настоящему желаемые подарки – безграничное общение в течение всего 2019 года!

Фиолетовый Дед Мороз придет в гости к жителям Душанбе, Худжанда, Бохтара (Курган-Тюбе), Куляба, Турсунзаде и Хорога и принесет действительно полезные подарки для всех! Дед Мороз будет появляться в оживленных местах городов, прогуливаться по улицам и паркам, навещать посетителей торговых центров и базаров.

При встрече с фиолетовым Дедушкой, нужно будет назвать определенный пароль, который будет объявлен на всех страницах Tcell в социальных сетях и на Love Radio. За правильный пароль Дед Мороз вручит всем желающим подарок – «Годовой безлимит 2019» от Tcell!

«Годовой безлимит 2019» от Tcell - это безграничное общение внутри сети и мегабайты интернета в течение всего 2019 года.

Не упустите шанс подключить услугу «Годовой безлимит 2019» или подарить ее родным и близким! Следите за объявлениями на страницах Tcell в Facebook, Instagram, VK, OK, Viber и Telegram, слушайте Love Radio, запоминайте пароль, находите Фиолетового Деда Мороза в вашем городе, называйте ему пароль и получайте ценный подарок - безграничное общение от Tcell!

Facebook: https://www.facebook.com/tcell.tj/

Instagram: https://www.instagram.com/tcell.tj/

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OK: https://ok.ru/tcell.tj

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.