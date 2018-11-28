Федеральную Кадастровую палату РФ возглавил уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов. Приказ о его назначении подписал руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

Парвиз Тухтасунов с октября 2016 года занимал должность советника главы Федеральной кадастровой палаты, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Несмотря на это, приказ о его назначении пока не подписан, пишет некоторые СМИ. Так, на сайте funclub.su выложено фото приказа без подписи министра.

источник : govoritmoskva.ru

В ведомстве привели официальную биографию Тухтасунова. Согласно этим данным, он родился в 1985 году в Душанбе.

В 2008 году Парвиз Тухтасунов окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». После здесь же был интерном, аспирантом.

В 2017 году он окончил Открытый институт – высшую профессиональную школу по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы».

В 2008-2012 годах – ординатор, интерн, аспирант Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

С 2011 года по 2016 год работал в различных коммерческих структурах.

В августе-октябре 2016 года - заместитель директора Аппарата управления ФГБУ «Россельхозземлемониторинг».

С октября 2016 года по ноябрь 2018 года был советником руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В ноябре 2018 года назначен директором ФГБУ «ФКП Росреестра». До него учреждение возглавлял Константин Литвинцев.

Соцсети бурлят

Решение главы Минэкономразвития Максима Орешкина о назначении Парвиза Тухтасунова на должность директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра удивило пользователей соцсетей, сообщает ura.news.

«Что происходит в этом государстве? Назначают на важные посты людей, про которых никто ничего не слышал», «Вы там совсем поехали, что ли?», «Вот такой технологический прорыв», «Хватит, не могу больше, остановите этот бред», «Это кто вообще? Откуда он?», «Какой-то никому неизвестный таджик»,

«Невероятно! В России с медицинским образованием восемь лет быть безработным и сразу попасть в госаппарат РФ»,

«Ну кто сказал, что для приехавших иноземцев в России нет социальных лифтов? Вы сейчас сидите? Сядьте. Так вот. Директором ФГБУ "ФКП Росреестра" назначен личный массажист госпожи Абрамченко (рулит Росреестром) и Макса Орешкина (???), уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов. Теперь официальный многолетный экс-безработный, по образованию - медицинский брат, будет отвечать за целостность вашей собственности в государственном реестре и всякими разными государственными услугами по регистрации и тд. И еще - за государственную тайну, с госреестром связанную. А также - за 15 млрд рублей денег, ежегодно направляемых на различные госзакупки»,

«Порадуемся за таджиков, для которых российская власть предусмотрела такие офигенные социальные лифты»,

«Образование у него высшее, гражданство РФ, а медбратом он подрабатывал всего 2 года, пока учился в академии. Другое дело - причем тут кадастр и картография…»,

«8 лет безработный, а потом сразу замдиректора и советник руководителя государственных органов!? Такими назначениями ФСБ должно заниматься!»,

- такие комментарии о назначении Парвиза Тухтасунова можно встретить в социальных сетях.

Источник: govoritmoskva.ru

Для большинства специалистов и участников рынка, как пишут СМИ, это назначение – большая неожиданность. В профессиональных кругах г-н Тухтасунов практически неизвестен .

В некоторых источниках его считают «человеком в погонах», приставленным следить за соблюдением гостайны и противодействовать коррупции.

Телеграмм-канал «Незыгарь» публикует коррупционную версию: весной 2018-го Росреестр заключил госконтракт «на оказание услуг по сопровождению защищённой сети передачи данных» на сумму 1,18 млрд рублей. В договоре были указаны 1814 территориальных отделов Росреестра и 1269 филиалов ФГБУ ФКП Росреестра (Кадастровой палаты). А фактически их оказалось гораздо меньше. Вот с этим злом и будет бороться «новая метла», отмечается в сообщении.

Также в интернет-СМИ есть сведения о том, что г-н Тухтасунов занимался в Росреестре «проектами перевода регистрационной базы на новые информационные технологии». Если так, то эту работу он блистательно провалил: коллапс в начале 2017-го и в сентября 2018-го памятны многим, пишет интернет портал "Строительство и Недвижимость Петербурга".

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