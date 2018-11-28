В Таджикистане 26 ноября началась традиционная акция «16 дней против насилия в отношении женщин». В нашей стране, по данным PDV, которая и является организатором кампании, каждая пятая женщина становится жертвой жестокого обращения.
Как всегда, основными агрессорами в таджикских семьях являются мужчины - 718 зарегистрированных случаев за 2017 год.
Второе место по уровню психологического, физического и финансового давления занимают свекрови – именно на них за прошлый год пожаловались более 150 молодых невесток.
Куда именно за бесплатной помощью могут обратиться жертвы жестокого обращения - в нашем сюжете.
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