В Таджикистане 26 ноября началась традиционная акция «16 дней против насилия в отношении женщин». В нашей стране, по данным PDV, которая и является организатором кампании, каждая пятая женщина становится жертвой жестокого обращения.

Как всегда, основными агрессорами в таджикских семьях являются мужчины - 718 зарегистрированных случаев за 2017 год.

Второе место по уровню психологического, физического и финансового давления занимают свекрови – именно на них за прошлый год пожаловались более 150 молодых невесток.

Куда именно за бесплатной помощью могут обратиться жертвы жестокого обращения - в нашем сюжете.

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