Школьница из Душанбе Манижа Тошболтаева, которая стала известной благодаря победе в российском шоу «Удивительные люди», представляет Таджикистан на шоу «Во весь голос» на телеканале «Мир».

Второй сезон музыкального шоу «Во весь голос» для талантливых подростков со всего СНГ стартовал в Москве 16 ноября.

Таджикистан, кроме Манижи, представляют Афзалшо Сафарзода, Фуруг Ниёзова и Тамила Обидова.

Наставником команды из Таджикистана в этом сезоне, как и в прошлом, является таджикский исполнитель Зафар Абдуалимов, который сообщил теоеканалу "МИР", что отобрал на конкурс участников со всего Таджикистана.

Ребята из Таджикистана и Зафар Абдуалимов на первом концерте подарили публике проникновенную песню «Шаби борони».

Таджикская команда, кстати, также уже вручила в подарок композитору Виктору Дробышу ковер с его портретом.

Второй сезон телевизионного проекта «Во весь голос» на телеканале «МИР 24» смотрите каждую пятницу в 23:55.

Манижа не только считает, но и поет

Участница проекта Манижа Тошболтаева в прошлом году вместе с Ёсуман Исмонзода прославились своим умением считать в уме на телешоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1».

Первую прозвали «девочкой-радар», вторую – «девочкой-калькулятор» за их способности в математическом счете: Манижа измерила на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решила пример, в котором были собраны 100 чисел.

Обе девочки занимаются ментальной арифметикой в Академии ментальной арифметики «Империя знаний», расположенной в Душанбе.

Манижа ранее признавалась, что не любила математику, но после того, как стала посещать занятия по ментальной арифметике, ей этот предмет дается с легкостью.

Но мама Манижи – Вероника Коробкина, рассказала «АП», что Манижа увлечена и музыкой.

По ее словам, дочь занимается вокалом и фортепиано с 6 класса.

«Ментальная арифметика помогла ей развить коммуникабельность, она перестала бояться публики и выступать на сцене. А так, любовь к пению у нее с раннего детства. Дома она при удобном случае сидела за фортепиано, всегда выступала на школьных линейках и мероприятиях», - рассказывает Коробкина.

Команда из Таджикистана на проекте "Во весь голос" соцсети

Таджикистан второй раз на этом шоу

В минувшем году в шоу «Во весь голос» стала лучшей воспитанница детской музыкальной студии «Хафтранг», которой руководит солистка группы «Авесто» Тахмина Рамазанова, Амаль Хафизова.

Тогда жюри признало ее «Лучшей солисткой», а «Лучшим солистом» стал Денис Мидоне из Молдовы, в номинации «Лучший музыкальный коллектив» победу одержала команда России, а «Лучшей группой» стал квартет «Жулдыздар» из Казахстана.

Как рассказал Зафар Абдуалимов, сейчас Амаль учится в Москве, она поступила в Институт культуры на эстрадное отделение. По ее признанию, конкурс ей очень помог, она довольна. Амаль в настоящее время работает над первым своим альбомом, выпустила песню «Цунами». Она обещала прийти поддержать участников второго сезона.

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