В 2011 году во время посещения исправительных учреждений страны глава ГУИУН Иззатулло Шарифзода сказал журналистам, что в таджикских тюрьмах соблюдается порядок. «Дай Бог, у нас не будет бунтов», - сказал он тогда. Через 7 лет произошел мятеж в Худжандской колонии, который, возможно, и стал причиной отставки Шарифзода.

На прошлой неделе один из авторитетных генералов Таджикистана Иззатулло Шарифзода был снят с должности начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Он занимал этот пост 12 с лишним лет. ГУИУН возглавил Мансурджон Умаров, бывший первый зампредседателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Генерал-полковник Иззатулло Шарифзода считался одним из ключевых силовиков Таджикистана, к его словам прислушивались.

Об Иззатулло Шарифзода мало официальных данных. Люди, которые близко с ним знакомы, говорят, что он окончил Педагогический институт Куляба и сразу же устроился на работу в систему ГУИУН, где проработал первые 15 лет своей трудовой деятельности.

В 1997-2004 годах он занимал пост начальника Управления внутренних дел города Душанбе. Некоторое время также был начальником противопожарной службы МВД.

Но о себе, как строгом и принципиальном руководителе, он заявил именно на должности начальника милиции Душанбе. Тогда СМИ писали о его беспощадной борьбе с преступниками. На его время пришлось задержание известных криминальных авторитетов, чем Шарифзода расположил к себе журналистскую братию, с которой он всегда был довольно откровенен. В 2006 году он вновь возвращается в ГУИУН - уже в качестве начальника.

Почему «Зорро»?

Люди, знающие близко Иззатулло Шарифзода, говорят, что называть генерала за глаза «Зорро» начали еще когда он работал в столичной милиции. Любовь к черному плащу и шляпе и стала причиной того, что Шарифзода стали сравнивать с героем фильма «Зорро», который, кстати, тоже боролся с преступностью. Сегодня в Таджикистане генерала больше знают именно по его прозвищу.

Журналистам он, кстати, рассказывал, что знает, как его прозвали.

Таджикская писательница и поэтесса Гули Зард даже написал книгу об Иззатулло Шарифзода под названием «Таджикский Зорро». В этой книге она называет его доброжелательным человеком и пишет:

«Знаю многих, которые после получения должности забывают о родственниках и смотрят на людей свысока. Очень меняются и считают себя повелителями жизни. Иззатулло другой - скромный и достоин похвалы».

В тюрьмы открыли двери

Иззатулло Шарифзода всегда контролировал тюрьмы железной рукой. И его структура не раз становилась предметом резкой критики правозащитников и журналистов, для которых он открыл двери тюрем, чтобы они сами могли ознакомиться с реальной ситуацией.

Благодаря пресс-турам в закрытые учреждения, общество ознакомилось с положением в исправительных учреждениях. Тогда же в некоторой степени изменилось представление о реальном состоянии в тюрьмах, журналисты наряду с критикой стали писать и о хороших условиях содержания заключенных.

Сам генерал-полковник Иззатулло Шарифзода в беседе с журналистами говорил, что его задача заключается в создании условий для осужденных, но если они недовольны приговором суда, это не значит, что условия их содержания плохие.

Следует признать, что он не сторонился говорить о недостатках в работе своей структуры и признавал, что есть проблемы, и он старается их решать.

Он всегда говорил, что работа не бывает без недостатков: «Прежде было грубое отношение работников учреждения в отношении заключенных, но эти недостатки устранены. Те, кто допускал это, были наказаны».

Хуршед Кунгуратов, главный психиатр Таджикистана, в короткой беседе рассказал "АП", что за последние пять лет в исправительных учреждениях страны было совершено только одно самоубийство. Раньше таких случаев было больше.

«Воров в законе у нас нет»

Иззатулло Шарифзода всегда подчеркивал, что контроль за таджикскими тюрьмами возложен на него, и только за ним «последнее слово». Это своего рода был намек на то, что в таджикских тюрьмах нет неформальных лидеров или «воров в законе».

В 2011 году, во время посещения одной из тюрем, на вопрос: «Есть ли в таджикских тюрьмах воры в законе», он ответил:

«Все тюрьмы Таджикистана находятся в «красной зоне», то есть в них наведен порядок, руководитель - один человек, начальник учреждения. В тюрьмах соседних стран работники учреждения не могут зайти в казармы заключенных. Там много «черных зон». В прежние годы у нас также было, и попытки бунтов были, в частности в Курган-тюбе (ныне город Бохтар), но тогда их пресекали. Организаторы были наказаны. У нас не было бунтов, и дай Бог, не будет».

Эти слова Иззатулло Шарифзода сказал 7 лет назад. Может быть, кто-то из его подчиненных ушел от ответственности, либо не выполнил его поручений, но 8 ноября этого года в исправительном учреждении №3/3 в Худжанде произошел бунт, в результате которого были убиты 21 заключенный и два работника учреждения.

Сам Иззатулло Шарифзода был снят с должности с официальной формулировкой «в связи с выходом на пенсию».

Друзья генерала Шарифзода говорят о нем, как об умелом и требовательном человеке. Многие близко с ним знакомые говорят, что он любит собак. И все утверждают, что он генерал, который закалялся на поле битвы и заслужил уважение и авторитет.

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