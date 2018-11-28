Четырёх жителей города Душанбе задержали по подозрению в грабеже мобильных телефонов: они отбирали у людей мобильные телефоны и скрывались с места происшествия.

Грабители были задержаны по обращению жителей и после проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

Так, задержанными оказались 19-летние Шахром Ярмухаммедов и Сураджи Сайфулло, 18-летний Акбар Астанов и 21-летний Амирджони Аюбджон. При задержании у них были обнаружены два украденных телефона.

«Подозреваемые 30 октября текущего года, применив силу, отобрали мобильный телефон, стоимостью 1,1 тыс. сомони, у жителя столицы Абдулатифа Мансурова. В тот же день банда избила Иброхима Абдуллокулова, отобрав у него мобильник», - отмечается в сообщении УМВД.

В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по статье 248 (Грабеж) УК РТ, следствие продолжается, которому предстоит выяснить причастность данной группировки к другим преступлениям.

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