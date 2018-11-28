Правоохраниельные органы Горно-Бадахшанской автономной области разыскивают жителя Хорога, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ГАИ и на большой скорости сбил 12-летнюю девочку. Водитель так и не был задержан, девочка попала в больницу.

О происшествии в понедельник сообщил пресс-центр ГКНБ Таджикистана в телевизионном сюжете, который был показан по всем телеканалам страны.

В сюжете сообщалось, что в ночь на 25 ноября водитель затонированной автомашины марки ВАЗ-21012 без номерных знаков следовал на большой скорости по улице Шохкиргиз города Хорог. Он отказался подчиниться требованиям сотрудников ГАИ и скрылся.

«Муслим Зикиллобеков, 22-летний житель микрорайона Бархоруг города Хорог, при попытке скрыться протаранил личную машину капитана милиции Хусрава Замирова, а в микрорайоне Тирчид на большой скорости сбил 12-летнюю Кимиё Хурсанд, и скрылся в неизвестном направлении», - сообщалось в сюжете.

Девочка - ученица Президентского лицея города Хорог была госпитализирована в областную больницу, о состоянии ее здоровья ничего не сообщается.

Сейчас правоохранительные органы области разыскивают Муслима Зикиллобекова. В сюжете несколько раз упоминается о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как это удалось выяснить силовикам, непонятно, ведь водитель не был задержан и соответствующая экспертиза не была проведена.

Между тем, в сюжете также отмечалось, что главной целью межведомственного штаба по обеспечению законности и правопорядка в ГБАО, который работает здесь уже около двух месяцев, после поручения президента о наведении порядка в ГБАО, является ликвидация преступных группировок и обеспечение безопасности граждан.

На территории города Хорог с 15 сентября были выставлены шесть постов ГАИ, которым за это время удалось раскрыть 5564 случаев нарушения правил дорожного движения: 53 факта езды на тонированных машинах без разрешения, 90 - без номерных знаков или с чужими номерами, 12 - без водительских прав, 110 фактов превышения скорости и 42 факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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