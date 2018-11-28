Жители Таджикистана остались довольными программой «Поедем, поедим!», посвященной "сердцу Центральной Азии" - Таджикистану, которая была показана по телеканалу НТВ в минувшую субботу, 24 ноября.

В таджикском сегменте социальных сетей пользователи активно комментируют выпуск под названием «Таджикистан: потрясающие Фанские горы, виноградный рай и суп мастава», в котором ведущий - британец Джон Уоррен, по мнению таджикистанцев, показал реальную жизнь жителей Таджикистана.

Джон Уоррен в Душанбе увидел не только достопримечательности - комплекс «Кохи Навруз», столичные парки и рынок "Мехргон". Он также побывал в студии Далера Назарова, а вместе с таджикской певицей Мадиной Акназаровой приготовил "жидкий плов" - суп мастова.

"Спасибо редакторам программы. Показали реальную, добродушную, гостеприимную жизнь таджикистанцев. Гордимся своей землей и нашей Родиной...", - написала пользовательница Facebook, комментируя выпуск.

Пользователь Nigina Kamilova похвалила создателей программы за грамотную презентацию страны (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим.ред.):

"Очень грамотно подошли к презентации РЕСПУБЛИКИ! Грамотно выбраны достояния и очень красиво показано, спасибо всем кто готовил программу и тем кто на себя взял эту ответственную работу! СПАСИБО!!!!!"

А Татьяна Холмуродова, сравнивая выпуск с другими программами российского ТВ о Таджикистане, просто радуется: "Слава богу, человек реально показал о нашей республике".

Кстати, Джон Уоррен побывал не только в Душанбе. Он также посетил Гиссарскую крепость, съездил в Фанские горы и на озеро Искандеркуль, и насладился сладким таджикским виноградом. А впрочем, смотрите сами. И оставляйте комменты.

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