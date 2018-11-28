Назначенное на средину декабря в Ташкенте очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном отложено до будущего года.

Заседание комиссии, сопредседателями которой являются премьер министры двух государств Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, перенесено на конец первого квартала будущего года, об этом «АП» сообщил информированный источник в экономическом блоке правительства Таджикистана.

"Причиной переноса заседания послужило то, что на сегодняшний день между Ташкентом и Душанбе не имеется не решенных спорных вопросов, а отношения двух государств во всех направлениях и сферах динамично развиваются", - подчеркнул источник.

По данным таджикского Агентства по статистике, объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном за девять месяцев текущего года составил порядка 218 миллионов долларов США, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таджикистан за указанный период экспортировал в Узбекистан товаров на сумму свыше 126,2 миллионов долларов США и импортировал с Узбекистана товаров на сумму 91,7 миллионов долларов.

Прорыв в отношениях

Прошедшие 10 января текущего года в Душанбе заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном было поистине прорывным в отношении двух государств.

Именно тогда Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы – плотине Фархадской ГЭС.

Согласно достигнутым тогда договоренностям, в ходе мартовского госвизита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе Таджикистан и Узбекистан подписали новый документ «О взаимных поездках граждан», в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории РТ и РУ без получения соответствующей визы в течение одного месяца.

Тогда стороны также подтвердили намерения по открытию в ближайшее время сообщения пассажирских поездов и автобусов, а также новых КПП на границе двух государств.

Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

Именно по итогам того душанбинского заседания соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы.

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