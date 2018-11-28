Метеорологи прогнозируют сильные осадки в ближайшие дни в Таджикистане в связи с приходом циклона с юго-западных районов.

В период с 27 по 28 ноября в республике сохранится неустойчивая погода, временами с выпадением осадков, сообщает Агентство по метеорологии.

В отдельных районах республиканского подчинения, горных и предгорных районах Согдийской и Хатлонской областей, а также по западу Горно-Бадахшанской автономной области — временами дождь и снег, местами туман.

С 27 по 29 ноября в республике возможен сход снежных лавин (выше 2500 м).

В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне просит граждан быть предельно осторожными на дорогах, а также в горных местностях и на перевалах.

В четверг в страну придет потепление, сохранится переменная облачность и будет без осадков.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus