Метеорологи прогнозируют сильные осадки в ближайшие дни в Таджикистане в связи с приходом циклона с юго-западных районов.
В период с 27 по 28 ноября в республике сохранится неустойчивая погода, временами с выпадением осадков, сообщает Агентство по метеорологии.
В отдельных районах республиканского подчинения, горных и предгорных районах Согдийской и Хатлонской областей, а также по западу Горно-Бадахшанской автономной области — временами дождь и снег, местами туман.
С 27 по 29 ноября в республике возможен сход снежных лавин (выше 2500 м).
В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне просит граждан быть предельно осторожными на дорогах, а также в горных местностях и на перевалах.
В четверг в страну придет потепление, сохранится переменная облачность и будет без осадков.
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