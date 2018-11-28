Новый начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров, заявил, что посетит худжандскую колонию, где во время подавления бунта погиб 21 заключенный и двое сотрудников колонии, в ближайшее время.

53-летний Мансурджон Умаров, ранее занимавший пост зампреда ГКНБ Таджикистана (с 2008 года), был назначен президентом замминистра юстиции - начальником ГУИУН 23 ноября.

Свою работу на новом посту он обещает начать со знакомства с исправительными учреждениями страны, и намерен побывать в Худжанде, в колонии строгого режима, где в ночь на 8 ноября произошел бунт заключенных, приведший к гибели 23 человек, поделился планами Умаров с Радио Озоди.

«Умаров наведет порядок»

Между тем, ветеран органов госбезопасности Таджикистана Давлатходжа Назиров убежден, что Мансурджон Умаров наведет порядок в пенитенциарной системе Таджикистана.

Отставной полковник КГБ СССР сообщил «АП», что хорошо знает Умарова по совместной работе в органах национальной безопасности страны.

Он уверен в том, что новый глава ГУИУН по прежним местам работы заслужил авторитет честного, порядочного, принципиального человека.

«Он внимательно изучает возникающие на работе проблемы и принимает правильное решение для их преодоления. Он всегда чуток в отношении подчиненных, тех людей, с которыми ему придется работать, хорошо знает психологию человека», - отметил Назиров.

По словам ветерана госбезопасности, Мансурджон Умаров после окончания юрфака ТНУ пришел работать следователем в органы национальной безопасности, был сотрудником инспекции при главе ГКНБ Таджикистана, работал заместителем начальника УГКНБ Таджикистана по городу Душанбе, потом в течение почти десяти лет возглавлял управление охраны президента республики. В 2010 году был назначен первым заместителем главы ГКНБ страны.

Эксперт убежден в том, что Умаров не допустит промахов в работе и выражает уверенность в том, что под его руководством будет налажен порядок в системе работы Главного управления исправления уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана.

Официальный комментарий

23 ноября Эмомали Рахмон снял с должности главу ГУИУН Минюста Таджикистана Изаттуло Шарифзода, который занимал этот пост более 10 лет, в связи с выходом на пенсию.

Смена главы Управления произошла на фоне расследования бунта в худжандской колонии №3/3, который вспыхнул в ночь на 8 ноября. Во время беспорядков был убит 21 бунтовщик и двое сотрудников колонии.

Официально о подавлении бунта Таджикистан заявил спустя 16 дней, 22 ноября. В тот день глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин впервые прокомментировали бунт в худжандской колонии во время пресс-конференции в Брюсселе, куда прибыл для участия в Совете сотрудничества ЕС и Таджикистана.

Он тогда заявил, что во время беспорядков был обезврежен 21 бунтовщик, в бунте участвовали, в основном, осуждённые за терроризм, в том числе, сторонники террористической группировки ИГИЛ.

"Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. Но заключённые продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега... 12 из убитых заключённых отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, трое – были членами экстремистских групп "Ансоруллах", "Джундуллах" и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", – ответил глава МИД Таджикистана.

Он подтвердил, что во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжёлыми ранениями находятся в больницах.

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