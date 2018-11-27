Европейский союз подтвердил готовность содействовать предоставлению Узбекистану таможенных льгот, которые позволят беспошлинно поставлять узбекскую продукцию в Европу.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, данные льготы означают беспошлинное вхождение на таможенную территорию Евросоюза более 6200 видов узбекских товаров.

Договоренности достигнуты в ходе 14-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз», которое прошло на этой неделе в Брюсселе. пишет ИА Фергана.

На переговорах с узбекскими чиновниками представители Евросоюза пообещали помочь стране получить односторонние тарифные льготы в рамках «Генеральной системы преференций плюс» (GSP+). Как поясняет МИД, это будет способствовать беспошлинному вхождению более 6200 видов узбекских товаров на европейский рынок.

Режим GSP+ — это система льгот, которая предусматривает отмену таможенных пошлин для определенных категорий товаров (66% тарифных линий ЕС). Чтобы воспользоваться таким режимом, государство должно ратифицировать и имплементировать 27 международных правовых документов в области прав человека, трудовых стандартов, защиты окружающей среды, борьбы с коррупцией и т.д.

В мае узбекский МИД сообщла, что из 27 конвенций стране осталось ратифицировать только две: Картахенский протокол по биобезопасности и Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнениях.

На встрече с узбекской делегацией европейские партнеры также пообещали содействовать вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию и подчеркнули, что они придают этому особое значение.

Помимо этого, одним из главных итогов визита стала договоренность о начале переговоров по «Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом», которое заменит действующее с 1 июля 1999 года «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейскими Сообществами и их государствами-членами». Европейская сторона представила соответствующий проект документа, отметили в МИДе.

Стороны согласились начать подготовку узбекско-европейской встречи на высшем уровне и официального визита президента Узбекистана в Брюссель в 2019 году. В ходе переговоров также были подписаны соглашения о выделении Евросоюзом 25 млн евро на совместные проекты «Развитие сектора животноводства» и «Улучшение качества государственных услуг, оказываемых органами юстиции в регионах Узбекистана». Кроме того, стороны решили активизировать взаимодействие в области образования и подготовки кадров и обсудили вопрос увеличения в Узбекистане филиалов ведущих европейских вузов.

К середине 2019 года участники переговоров поставили цель разработать и принять обновленную Стратегию ЕС по Центральной Азии, которая станет новой «Дорожной картой» по углублению межрегионального сотрудничества на среднесрочную перспективу.

Делегация Узбекистана находилась в Брюсселе с 21 по 23 ноября. Ее возглавлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, в состав вошли министр юстиции Русланбек Давлетов, министр внешней торговли Жамшид Ходжаев, председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев. Помимо участия в заседании Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз» и очередной межрегиональной встрече «Евросоюз – Центральная Азия», узбекские чиновники провели двусторонние переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, комиссаром ЕС по вопросам международного сотрудничества и развития Невеном Мимицей, министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

Напомним, два года назад Евросоюз снизил пошлины на импорт текстильных изделий из Узбекистана. Это произошло после того, как республика разрешила экспертам Международной организации труда приехать в страну для мониторинга ситуации с принуждением детей и взрослых к сбору хлопка. Группа МОТ работала в течение полутора месяцев в 13 регионах Узбекистана и в итоге заявила, что не обнаружила в стране систематического использования детского и принудительного труда.

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