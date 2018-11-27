Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проголосовал за введение в стране военного положения на 60 суток.
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении на Украине военного положения, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
«Предложить президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019», — говорится в решении СНБО, сообщает rbc.ua.
Решение СНБО состоит из 12 пунктов, один из которых засекречен.
По словам президента, введение военного положения, никоим образом не означает, что Украина будет проводить какие-либо наступательные действия. Глава государства подчеркнул, что Украина исключительно будет проводить действия по защите и безопасности украинцев.
Порошенко особо подчеркнул, что введение военного положения не означает объявление войны.
25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
В ходе инцидента российские пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. В результате три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители и украинские моряки были задержаны ФСБ России.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Оранжевый протест и самаркандский «гала осиё»: что покажет «Салом, соседи!» на этой неделе?
Евросоюз пообещал отменить пошлины для узбекских товаров
5 чиновников, которые за свой счет благоустраивают Таджикистан
Как обезопасить ребенка в сети?
«А мебель была белого цвета»: На чём экономили таджикские стартаперы
Германия рассматривает возможность участия в возведении ГЭС «Себзор» в Таджикистане
Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков
Женский футбол: Таджикистан проиграл Узбекистану 0:11
В Таджикистане доллар, по прогнозам правительства, вырастет в 2019 году лишь до 9,70 сомони
Новый символ любви к Худжанду от «МегаФон Таджикистан»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста