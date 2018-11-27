Сегодня в Таджикистане стартовала ежегодная кампания «16 дней активизма против насилия в отношении женщин». В этом году цветом акции стал оранжевый, символизирующий яркое будущее и мир без насилия.

Совсем недавно в стране открыли новую горячую линию - 1313, позвонив на которую жертвы жестокого обращения могут получить бесплатную юридическую и психологическую поддержку.

Мы решили узнать, удается ли таджичкам бороться с давлением в семье, и насколько эффективно работают существующие горячие линии в стране.

История выйдет уже завтра.

На этой неделе вас также ожидает кулинарный сюжет из Самарканда, который славится своими большими, тяжелыми и очень вкусными лепешками «гала осиё». Названы они в честь поселка Гала-Осиё, что вблизи Самарканда, жители которого и прославили эти лепешки.

Говорят, существует более пятнадцати разновидностей лепешек «гала осиё». У каждой из них свой особый, достаточно сложный рецепт приготовления закваски на основе перебродивших сливок или молочной сыворотки, с добавлением мелко нарезанного лука и кунжутного масла. Даже в черством виде этот хлеб сохраняет свой удивительно привлекательный вид, а, будучи размоченным, восстанавливает все свои вкусовые качества.

Как пекут этот хлеб, вы узнаете уже в среду.

Закончим мы эту неделю историей из Душанбе, где вот уже седьмой месяц из-за отсутствия ремонта свои двери не может открыть единственный в Центральной Азии музей музыкальных инструментов имени Гурминджа Завкибекова.

В апреле этого года, если вы помните, музей переехал за здание Столичного делового центра, что напротив РТСУ. Предыдущее место попало под снос. Но пригласить сюда гостей и любителей музыки теперь уже владельцы не могут – стены сырые и обшарпанные.

Мы решили сделать историю об этом, и напомнить, мимо какой ценности все же столько времени проходят новые туристы и гости нашей страны.

Выйдет наша история в четверг.

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