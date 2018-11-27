АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- Молодежная сборная Таджикистана до 20 лет проведет товарищеский матч против сборной Афганистана. Встреча состоится в спорткомплексе «Касри Варзиш» в Худжанде, начало в 18:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 НОЯБРЯ
1932 – Указом президиума ЦИК ТССР образован город областного подчинения Хоруг.
1963 – В Душанбе открылся масложиркомбинат.
2010 - Япония сдала в эксплуатацию после реконструкции автотрассу Дусти-Нижний Пяндж, которая соединяет РТ с Афганистаном.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 НОЯБРЯ
1915-1945 года – родился Герой Советского Союза Исмат Шарифов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью -2+3, днем 1-6 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, дождь, (выше 2200м снег) местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 6-11 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 1-6 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.
Оранжевый протест и самаркандский «гала осиё»: что покажет «Салом, соседи!» на этой неделе?
Евросоюз пообещал отменить пошлины для узбекских товаров
5 чиновников, которые за свой счет благоустраивают Таджикистан
В Украине введено военное положение
Как обезопасить ребенка в сети?
«А мебель была белого цвета»: На чём экономили таджикские стартаперы
Германия рассматривает возможность участия в возведении ГЭС «Себзор» в Таджикистане
Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков
Женский футбол: Таджикистан проиграл Узбекистану 0:11
В Таджикистане доллар, по прогнозам правительства, вырастет в 2019 году лишь до 9,70 сомони
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста