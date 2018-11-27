Закладка первого кампя в строительство ГЭС "Себзор" в Горном Бадахшане, июль 2015 года

Правительство Германии рассматривает возможность своего участия в реализации проекта по строительству на территории ГБАО гидроэлектростанции «Себзор».

Этот вопрос был рассмотрен на состоявшихся в конце минувшей недели в Душанбе таджикско-германских межправительственных переговорах.

«Одним из успешных результатов данных переговоров является достижение договоренности в вопросе энергетического сотрудничества, а именно реализации проекта ГЭС «Себзор». Германская сторона согласилась рассмотреть возможность участия в указанном проекте», - сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли РТ.

Отмечается, что встреча состоялась в целях совместного рассмотрения текущих взаимоотношений и подготовки Межправительственных переговоров по сотрудничеству, которые запланированы на 2020 год в Берлине.

Гидроэлектростанция «Себзор» будет построена на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Cтарт строительству гидроузла дал лично Эмомали Рахмон летом 2015 года. Первоначально планировалось начать возведение станции при участии президента осенью 2014 года, однако президент отменил тогда свой визит в ГБАО.

В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО.

Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн. На малой ГЭС «Себзор» мощностью 10 МВт планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт.ч. электроэнергии.

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