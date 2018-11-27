Правительство Таджикистана прогнозирует сниэение официального курса национальной валюты по отношению к американскому доллару до конца будущего года всего на 3%.

Авторы Программы государственных внешних заимствований РТ на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2021 годы ожидают, что в 2019 году один доллар США будет равен 9,70 сомони.

В настоящее время, согласно установленному Национальным банком Таджикистана курсу, соотношение доллара к сомони составляет 9,42 за $1.

В 2020 году, в соответствии с прогнозами правительства, 1 доллар будет стоить 10,20 сомони, а в 2021 году – 10,80 сомони.

Таджикская валюта с начала нынешнего года обесценилась к доллару на 6,8% - с 8,81 сомони за один доллар в начале года она вросла до 9,42 сомони на сегодняшний день.

Наиболее сильно в этом году американская валюта укрепилась по отношению к сомони во второй декаде июля – на 2,7%.

Обесценивание национальной валюты к американской валюте в регуляторе тогда объясняли, в первую очередь, снижением курса российского рубля к доллару.

Снижение курса сомони аналитики НБТ также связывали с отрицательным внешнеторговым балансом (более $1 млрд), увеличением производственной и коммерческой деятельности, ростом валютных расходов государственного бюджета для строительства важных стратегических объектов, а также воздействием сезонных факторов.

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