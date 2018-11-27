Азиатский банк развития воссоединит таджикскую энергосистему с Объединённой электроэнергетической системой Центральной Азии. Это поможет республике продавать излишки своей электроэнергии. Мы узнали, что именно нам нужно для этого сделать.

На минувшей неделе АБР одобрил грант в размере $35 млн., который будет направлен на полное восстановление соединения электроэнергетической системы Таджикистана, с энергосистемой Узбекистана. Это означает, восстановление параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной от которой Таджикистан был отрезан в 2009 году.

В представительстве АБР в Душанбе «АП» сказали, что в рамках проекта для синхронизации электрических сетей Таджикистана и Узбекистана, планируется установить современные реле, автоматические включатели, инструментальные трансформаторы, вспомогательное, и прочее оборудование. Оборудования, которое повысит надежность системы, будет установлено в точках соединения на линиях электропередачи 220 кВ и 500 кВ.

Кроме того, на севере планируется запустить две новые точки подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме. Предполагается, что прокладка ЛЭП 500 кВ, протяженностью 1,5 км, которая призвана увеличить стабильность параллельной работы двух энергосистем.

Также в рамках проекта намечено повысить знания сотрудников «Барки точик», в использовании нового защитного оборудования и общей работы энергосистем.

В АБР считают, что параллельная работа энергосистем Центральной Азии пойдет на пользу всем странам региона.

«Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан, и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов. Восстановление соединения, это важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана, и Центрально-Азиатской энергетической системой», - сказал финансовый специалист АБР Юки Иноуэ.

С учетом взноса правительства Таджикистана в размере $5 млн., общая стоимость проекта составляет $40 млн. Ожидается, что он будет завершен в 2022 году.

Разорванное кольцо

Электроэнергетическая система Таджикистана работала с 2009 года практически в изолированном режиме. Отделение энергосистемы республики от региональной тогда энергетики соседних стран связывали с «систематическими внеплановыми отборами электроэнергии».

Несмотря на многократные обращения таджикской стороны, по поводу восстановления параллельной работы с Объединенной энегосистемой ЦА, вопрос не решался.

В настоящее время в составе ОЭС ЦА, параллельно работают энергосистемы Узбекистана, Кыргызстана и Южного Казахстана. Энергосистема Южного Казахстана, является составной частью Единой энергосистемы Казахстана, через которую ОЭС ЦА работает в параллельном режиме с ЕЭС СНГ. Туркменская энергосистема вышла из состава ОЭС в 2003 году, и работает параллельно с энергосистемой Ирана.

Последние два года энергетические ведомства стран Центральной Азии, рассматривают вопрос о полном восстановлении единого регионального кольца. Обсуждается, в первую очередь, возвращение к этому кольцу энергосистем Таджикистана и Туркменистана.

Карта ОЭС ЦА с перспективой до 2020 года, составитель КДЦ «Энергия» (Ташкент)

Пока нас допускают в «островном» режиме

Таджикистан с апреля этого года, возобновил экспорт своей летней избыточной электроэнергии в Узбекистан. Этому предшествовали переговоры энергетиков двух стран, и подписание в марте нынешнего года соответствующего соглашения.

В течение шести месяцев этого года, в соседнюю страну поставлялось 1,3 млрд. кВт.ч таджикской электроэнергии в «островном» (автономном, асинхронном) режиме. То есть, энергия поступает на некоторые территории Сурхандарьинской области, электросети которых отсоединены от центральной энергосистемы Узбекистана.

Поставляется электричество от подстанции Регар по двум линиям 110 и 220 кВ. Пропускная способность таких линий может достигать 50 и 200 МВт, соответственно, а допустимая их длина составляет не более 150 и 250 км.

По аналогичным линиям примерно в тех же объемах, Таджикистан ежегодно поставляет электричество в Афганистан.

После же восстановления двух линий 500 кВ (Регар-Гузар и Регар-Сурхан), запуска новых линии 500 кВ, на севере страны поставки могут возрасти в несколько раз, пропускная способность одной цепи таких линий достигает 1000 МВт, а энергию по ним можно передавать на расстояние до 1,2 тыс. км.

Специалисты АБР отмечают, что после полного перехода энергосистем двух стран на параллельный режим работы, годовой объем экспорта таджикской электроэнергии в Узбекистан может составить 5 млрд. кВт.ч.

Таджикистан из-за отсутствия рынка сбыта, ежегодно в летний период осуществляет холостой водосброс, эквивалентному именно такому объему электроэнергии.

Энергосистема Узбекистана, является крупнейшей в Центральной Азии. Общая установленная мощность электростанций составляет около 15 000 МВт. Порядка 85% выработки электроэнергии приходится на тепловые электростанции, остальное на ГЭС. Для сравнения - установленная мощность электростанций Таджикистана составляет порядка 5 500 МВт. При этом около 93% энергии вырабатывается ГЭС.

Это будет выгодно всем

В «Барки точик» пока не готовы комментировать текущие возможности по экспорту электроэнергии, и всю выгоду, которую можно будет получить от присоединения к ОЭС ЦА.

Эксперты же считают, что восстановление параллельной работы с региональной системой не только поможет стране продавать излишки электроэнергии, но и получить её при необходимости, к примеру, в случае аварии на внутренних сетях страны.

«У нас могут возникнуть аварийные ситуации, при которых внешняя поставка будет нам на помощь», - сказал «АП» энергетик Сохиб Рахимов.

Он напомнил произошедшую в 2009 году на Нурекской ГЭС аварию, которая привела к полному отключению электроэнергии практически по всей стране. «Хорошо, что тогда вовремя сработала автоматика, и мы не навредили региональной системе, параллельно с которой тогда еще работали», - отметил специалист. Он добавил, что именно после той аварии таджикская система была отрезана от ОЭС ЦА.

Эксперт по энергетическим вопросам Камолиддин Сироджиддинов отметил, что проект АБР предполагает установку релейной защиты, которая автоматически отключает аварийные участки при их возникновении.

«Установка такой защитной системы, позволит надежной и безопасной работе таджикской энергосистемы в параллельном режиме с ОЭС ЦА», - сказал он.

Релейная защита - комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического выявления и отделения поврежденных элементов электроэнергетической системы в аварийных ситуациях, с целью обеспечения нормальной работы всей системы.

Директор Координационно-диспетчерского центра «Энергия» (Ташкент) Хамидулла Шамсиев считает, что подключение таджикской энергосистемы будет иметь важное значение, как для узбекской, так и для региональной системы в целом.

Он уверен, что с подключением таджикской энергосистемы, региональная торговля усилится за счет больших избытков электроэнергии в Таджикистане в летнее время.

Тем более, добавил узбекский энергетик, потребности в электроэнергии растут с каждым годом во всех странах региона.

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