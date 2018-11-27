Послом Афганистана в США впервые в истории стала женщина - Роя Рахмани, ранее представлявшая страну в Индонезии, сообщает афганский телеканал 1TVNews.

«Роя Рахмани - одна из талантливых дипломатов Афганистана, которая добилась успехов во время службы в Индонезии. Она была назначена новым послом в США и вскоре начнет работу», - сообщил пресс-секретарь афганского президента Харун Чахансури.

Ранее, в мае 2018 года, другая женщина-дипломат - супруга афганского миллионера Абдула Гафура Дави и борец за права женщин, феминистка Шукрия Баракзай - была назначена послом в Норвегии пишет Фергана.

Первой женщиной-губернатором в Афганистане в марте 2005 года стала министр по делам женщин Хабиба Сораби, она возглавила администрацию провинции Бамиан. В феврале 2008 года женщина впервые возглавила в стране политическую партию. Лидером партии «Нияз-е-милли» стала Фатима Назари.

Отметим, что талибы, разработавшие для женщин целый комплекс ограничений на основе шариата (в том числе запрет на свободное передвижение, получение образования до восьми лет и строгий дресс-код), согласились признать права женщин на ноябрьских консультациях в Москве по мирному урегулированию конфликта.