Узбекистан заранее уведомил Таджикистан о том, что проведет проверку боеготовности своих войск, сообщил «АП» источник во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

В своей ноте узбекский МИД информирует таджикскую сторону о проведении 26 ноября 2018 года проверки боеготовности войск Узбекистана, которая направлена на оценку боевой готовности своих войск и сил.

Узбекская сторона подчеркивает, что мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

Сегодня утром, 26 ноября, войска Министерства обороны РУ были подняты по учебной тревоге, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана. Это было сделано по распоряжению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Комплексная проверка боевой готовности войск Министерства обороны является учебной. Она продлится пять дней и пройдет в четыре этапа. До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Министерства обороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы.

Основными задачами учений являются проверка способности Министерства обороны в установленные сроки привести войска в высшие степени боевой готовности и к выполнению задач по предназначению.

Также в ходе этих мероприятий будут проверены знания командирами боевых задач, полноты и качества отработки документов. Одним из приоритетных направлений будет проверка укомплектованности подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств.

Особое внимание будет обращено на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками.

На всех этапах проверки будет обеспечиваться строгое соблюдение требований безопасности, сохранности оружия и материальных средств.

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