Глава Таможенной службы при правительстве Таджикистана Хуршед Каримзода выступил за налаживание ввоза в республику высококачественного птичьего мяса из США.
На встрече с представителем министерства сельского хозяйства США в городе Анкара Кристиной Строссман главный таджикский таможенник высказался за укрепление экономических связей и товарооборота между двумя странами, сообщает пресс-служба Таможенной службы.
В ходе встречи был обсужден в частности вопрос относительно предотвращения поступления на рынок низкокачественной продукции.
Каримзода отметил, что Таджикистан выступает за налаживание ввоза в страну предпринимателями качественного птичьего мяса и современного оборудования для развития птицеводческой отрасли в РТ.
Кристина Строссман подчеркнула, что целью Минсельхоза США является не только развитие коммерческих отношений, но и оказание технической помощи и содействие в получении льготных кредитов от американских компаний.
Она отметила, что ряд американских компаний, такие, как CLDP, готовы финансировать различные сферы таджикской экономики.
"Мясо преткновения"...
Напомним, в начале нынешнего года из-за проблем, связанных с импортом некачественного птичьего мяса, главы некоторых ведомства получили выговоры, а некоторые - были сняты с занимаемых должностей.
До этого на правительственном заседании, которое прошло в конце прошлого года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса.
Президент тогда заявил, что «ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления».
По этой причине тогда решениями правительства страны с занимаемых должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониён. А также глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.
Главам же Таможенной службы и Налогового комитета Абдуфаттоху Гоибу и Нусратулло Давлатзода были объявлены выговоры.
Позже, 18 января этого года, решением правительства РТ Абдуфаттох Гоиб был уволен с поста главы таможни с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».
До настоящего времени его никуда не назначили.
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Nakatika Yav'buka17 часов назад
Нельзя верить Американцам... тем более, чего касается в продуктах питания, если так нужна птица, почему не из Труции или из Ирана? Почему так далеко? а почему бы не попросить инвестиции и развить у нас в стране производства птиц и яиц у нас в стране? У нас и корма экологически чистые и условия и территория большая....они будут гонять напичтканные химикатами мясо, потом глянешь и рак, и аллергия и мутации...уничтожат как и в Африке и в других странах после их продовольственной помощи... Хуршедзода сам не есть курицу, козы то вкуснее...
Ухраб Nakatika Yav'buka15 часов назад
....а почему бы не попросить инвестиции и развить у нас в стране производства птиц и яиц ..
Отвечу вопросом на вопрос. А почему РТ на задворках цивилизации в качестве пятисортной захолустной страны третьего мира? Потому, что наверху невыгодно, чтобы Вы были богатым, свободным и независимым бизнесменом с правами и гарантиями, которые соблюдались бы и уважались бы правительством. Всё позволено только приближённым, которые вольно, без налогов и таможенных пошлин, ведут свои дела. Быть монополистом это мечта! Простой предприниматель никогда не построит Ашан, хоть и привлечёт любые инвестиции, ни за какие деньги не получи лицензию на привоз ГСМ, т.к. все доходные места монополизированы близкими родственниками. Поэтому никто не борется с коррупцие, т.к. это бизнес приближённых второго и третьего рангов.
Насчёт производства птицы такая же история. Читаем, что "главный таджикский таможенник высказался за укрепление экономических связей и товарооборота....". А это значит, что выгодней взять пошлины и кроме них ещё кое-что (без взяток никак), чем разрешать людям производить птицу. А если вы решите что-то производить, то тут же за вашей прибылью выстроится очередь из нахлебников и заберут прибыль. Для них вы просто дойная корова. И вы никуда не пожалуетесь и ничего не сделаете, т.к. против системы судиться бесполезно. Более того, я вам открою секре не т, для производства 3.5-4тыс. кур не нужны большие деньги. Есть технологии постройки невысокотехнологичных птичников ( без принудительной вентиляции и с ручной раздачей корма и сбора яиц, как в Индии) всего за $5тыс., силами четырёх человек, с возможностью получения прибыли от мяса за 40 дней и яиц через 5-6 месяцев. Но для этого нужн, чтобы государство поменяло условия для бизнеса.
Ухраб18 часов назад
.....и содействие в получении льготных кредитов от американских компаний.///////////
Назревает очередная коррупционная сделка, будто куриц нет ближе и не хуже американских.
Гарми19 часов назад
Интересно этот глава таможенной службы для своего гешефта озвучил эту идею, или в самом деле не знает, что продают американцы странам вроде Таджикистана.
Москва 19 часов назад
Враги подставили Фатоху а так он грамотный специалист хороший человек говорят .
Гость Москва 19 часов назад
Сейчас и этого подставят. У него полно в ведомстве экономистов с образованием. И просто умных людей. Кто то же втюхал ему этот птичий геноцид.
Joseph20 часов назад
Казалось бы какой неблагодарный народ. Им почти бесплатно мясо птичье отдаём, а они всё чем-то недовольны. Подумаешь химия. И неважно. что это мясо кроме РТ больше никуда спихнуть невозможно. Но дело в том, что на таком бизнесе наживаются только известные вам все люди (некоторые из них потом якобы за свой счет строят дороги в свои кишлаки или открывают медицинские дома по обрезанию и т.п.), а всему народу только всё хуже и хуже от такого бизнеса.
Азаз Joseph19 часов назад
Все правельно
Joseph20 часов назад
Зачем так нагло обманывать людей. Совсем не уважают не только людей, но и самих себя. Никогда ничего высококачественного сюда ввозить не будут. Кстати, те. кто стоит за этим ввозом птичьего мяса, сами его вряд ли потребляют. Абсолютно все ввозимые товары в республику низкого качества. Это связано с низкой платежеспособностью населения республики. Всё качественное стоит дорого. Правда. вот с интернетом проблема. Стоит дорого, а качества нет!
Миродж. 20 часов назад
Так называемые "ножки Буша" сплошная химия, там от мясо только названия. Народ травить собрались, ради кредитов. Она подчеркнула что дают кредиты. Крючок закинула.
Мансур20 часов назад
Идеоты не хватало народа довести до рака
Ведь в сша много химии они как раз нам и поставят что сами не жрут.
Неважно 21 час назад
Да США пихает низкокачественные продукты, думают пойдет 3-им странам как они считают в том числе и Таджикистан. Кристина Строссман сама то употребляет это мясо? Со своей кока колой тоже самое...