Молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, проведет два товарищеских матча против сверстников из Афганистана в рамках заключительного этапа подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2019.
Товарищеские матчи между молодежными сборными Таджикистана и Афганистана пройдут в понедельник и вторник, 26-27 ноября. Обе встречи состоятся в спорткомплексе «Касри варзиш» в Худжанде, сообщает ФФТ.
В отборочном турнире чемпионата Азии-2019, который пройдёт с 1 по 4 декабря в Ташкенте, наша молодежная сборная сыграет в группе «В», где ее соперниками будут команды Узбекистана и Кыргызстана. Молодежная сборная Афганистана сыграет в группе «А» вместе с командами Ирана и Туркменистана.
В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп, а также команды, занявшие вторые места, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.
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TJ19 часов назад
спарринг - в переводе, либо истолковывыется как тренировочный бой и применим только к боевым видам спортам. У футболистов это товарищеские мачти. Больше профессионализма товарищи.