Национальный банк Таджикистана предоставил лицензию на осуществление страховой деятельности компании «Сипехр».

В соответствии с решением правления НБТ компания «Сипехр» может заниматься различными видами добровольного страхования, в частности добровольным страхованием строительных и монтажных работ, имущества и гражданско-правовой ответственности, сообщает пресс-служба регулятора.

Компания включена в Единый государственный реестр профессиональных участников страхового рынка Таджикистана.

Отметим, что в этом году ранее две страховые компании – «Сугуртаи милли» и «Сугуртаи Начот» прекратили свою деятельность.

На рынке страхования Таджикистана в настоящее время работают около 20 различных страховых компаний, две из которых являются государственными – ГУП «Таджиксугурта» и ГСК «Таджиксармоягузор».

Среди частных компаний сравнительно активными на страховом рынке страны являются «Лидер иншуренс», «Муин», «Труд», «Эсхата сугурта».

Законодательством республики предусмотрено страхование субъектов и объектов по 43 видам деятельности.

На рынке превалируют такие виды страхования, как имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности и страхование жизни.

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