ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 НОЯБРЯ
Всемирный день информации.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 НОЯБРЯ
1946 года – родился актёр театра и кино Тагоймурод Розиков
1961 года - родилась танцовщица и певица Ширинмох Нихолова
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью0-5 тепла, днем 11-16 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла, по востоку ГБАО ночью 13-18 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 17-19 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.
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