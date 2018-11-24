У известного таджикского ресторатора Муссо Шорахматуллаева взял интервью Едгор Исламбеков основатель первого в Душанбе кафе здорового питания «Iron King».
Беседа продолжалась более 40 минут, и получилась довольно интересной.
Вот некоторые цитаты из этого интервью.
- Ресторанный, это один из немногих бизнесов, когда результат получается сразу. Человек пришел, заказал, поел и одно из двух - или он вас пошлет с вашей едой и скажет, что вы отвратительно готовите, и вообще это не ресторан, а помойка, или он скажет огромное спасибо и, вдобавок, еще и заплатит.
- Новый проект надо начинать на новом месте. Смена места, другая аура, другая энергетика.
- Идеальный рестораторский проект, это когда отец работает на кухне, сын на кассе, дочери обслуживают. Отец готовит блюда, которые не готовит никто.
Ещё больше мудрых советов, интересных умозаключений смотрите в этом интервью.
Таджик в модельном бизнесе
В какой цвет покрасить душанбинские такси?
Об успехе Сабрины и о том, почему в Таджикистане всего один гроссмейстер
Женская сборная Таджикистана одержала победу в первом матче Чемпионата CAFA
Таджикистанец Даниэль Рустамов прошёл в следующий этап шоу "Голос-7"
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: 16 дней молчания о бунте и где в Таджикистане можно встречаться неженатой паре
В Худжанде осудили лже-сотрудника правоохранительных органов
Таджикистан в рейтинге самых сильных армий мира на 96-м месте
«Сафед-Дара» объявляет об открытии нового горнолыжного сезона
От самого высокого до самого длинного: Таджикскому триколору 26 лет.
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста