В Душанбе главные торжества прошли на площади Государственного флага Таджикистана, куда по данным столичных властей пришли более 4 тысяч человек.

Собравшихся на площади поздравили представители правительства Республики Таджикистан, мэрии Душанбе и представители творческой интеллигенции. Здесь же с праздничной концертной программой выступили известные таджикские исполнители.

Наш фотокорреспондент Нозим Каландаров успел запечатлеть яркие моменты этого события.