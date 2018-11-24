В Душанбе главные торжества прошли на площади Государственного флага Таджикистана, куда по данным столичных властей пришли более 4 тысяч человек.
Собравшихся на площади поздравили представители правительства Республики Таджикистан, мэрии Душанбе и представители творческой интеллигенции. Здесь же с праздничной концертной программой выступили известные таджикские исполнители.
Наш фотокорреспондент Нозим Каландаров успел запечатлеть яркие моменты этого события.
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