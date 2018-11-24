Двенадцатилетняя таджикская шахматистка Сабрина Абророва заняла 2-е место на чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров, который прошел с 16 по 23 ноября в Ташкенте. В соревнованиях по рапиду она набрала 5 очков из 7 возможных.

В Чемпионате приняли участие 300 шахматистов из 11 стран мира.

Сабрина Абророва очень перспективная шахматистка. В прошлом году она приняла участие в своем дебютном международном турнире - Кубке Ботвинника в Москве, где одержала две победы, три раза сыграла вничью, что, по мнению экспертов, является хорошим результатом для самой юной участницы соревнования, сообщил «АП» генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов.

Сабрина Абророва

Сабрина также регулярно одерживает победы на внутренних и международных состязаниях в составе женской сборной Таджикистана. Так, на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия), Сабрина набрала 6,5 очка из 11 возможных, что является лучшим результатом в истории таджикских женских шахмат.

Когда у нас появятся вундеркинды в шахматах

Когда речь идет о шахматистах, которые добились успеха в юном возрасте, можно вспомнить пример российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Ровно 15 лет назад, 24 ноября 2003 года, в 12-летнем возрасте Ян стал чемпионом мира.Успех, сравнимый лишь с тем, как начинали в том же возрасте великие шахматисты Владимир Крамник, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров.

Сегодня Ян Непомнящий продолжает шахматную карьеру, является чемпионом Европы и России, выступает за сборную команду России по шахматам на международных соревнованиях.

Генеральный секретарь ФШТ Ильхом Юнусов уверен, что успех Сабрины Аброровой даст толчок к тому, что в Таджикистане также появятся шахматные вундеркинды.

Почему в Таджикистане до сих пор всего один гроссмейстер

В 2002 году Фаррух Амонатов выполнил норматив гроссмейстера и до сих пор остается единственным в республике шахматистом, который достиг высшего шахматного звания.

«Для того, чтобы выросли гроссмейстеры и международные мастера, нужны определенные условия, - сказал генсек ФШТ Ильхом Юнусов. – Прежде всего, Таджикистану не хватает квалифицированных шахматных тренеров, которые довели бы своих учеников до уровня гроссмейстера. Наши тренеры могут поднять своих учеников до стадии кандидата мастера, дальше уже шахматист вынужден искать тренера за рубежом или заниматься самосовершенствованием. Именно самоусовершенствование помогло в свое время Фарруху Амонатову стать гроссмейстером. Другой шахматист Мухаммадходжа Хусенходжаев, который ближе находится к этому званию, 10 лет занимался самостоятельно, чтобы достичь уровня мастера ФИДЕ. Если бы у него был подходящий тренер, этот путь он прошел бы за год».

Другой проблемой Юнусов считает отсутствие шахматного центра в республике. Вот уже, который год шахматная школа не имеет своей специализированной базы.

По его словам, в республике много делается для развития массовых шахмат, а для профессионального уровня не хватает ресурсов.

В годы СССР, хотя у нас была сильная школа, но не было крупной фигуры в шахматах, вокруг которой строилась бы подготовка будущих гроссмейстеров и мастеров.

«В настоящее время в некоторых гимназиях и лицеях республики введены факультативные занятия по шахматам, проводятся много соревнований среди детей. Все это должно создавать фундамент для будущего. Но для развития шахмат на профессиональном уровне нужно пригласить тренера из-за рубежа, хотя бы того же Фарруха Амонатова. Однако, для них мы должны создать хорошие бытовые и профессиональные условия», - считает Ильхом Юнусов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus