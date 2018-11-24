Женская национальная сборная Таджикистана стартовала с победы над Кыргызстаном на турнире «CAFA Women’s Championship 2018» , который 23 ноября стартовал в Ташкенте.
В своем дебютном поединке женская сборная Таджикистана обыграла команду Кыргызстана со счетом 1:0. Автором единственного и победного мяча стала капитан нашей сборной Мадина Фозилова, которая отличилась на 90+3-й минуте прямым ударом со штрафного, сообщает ФФТ.
Во втором туре в воскресенье, 25 ноября, наша сборная сыграет с хозяевами турнира сборной Узбекистана, которая в пятницу разгромила футболисток Афганистана – 20:0.
Турнир «CAFA Women’s Championship 2018» проходит в Ташкенте под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. Борьбу за медали ведут пять женских национальных сборных – Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана.
Согласно регламенту, чемпионат «CAFA Women’s Championship 2018» пройдет по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Таджик в модельном бизнесе
В какой цвет покрасить душанбинские такси?
Об успехе Сабрины и о том, почему в Таджикистане всего один гроссмейстер
Таджикистанец Даниэль Рустамов прошёл в следующий этап шоу "Голос-7"
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: 16 дней молчания о бунте и где в Таджикистане можно встречаться неженатой паре
В Худжанде осудили лже-сотрудника правоохранительных органов
Таджикистан в рейтинге самых сильных армий мира на 96-м месте
«Сафед-Дара» объявляет об открытии нового горнолыжного сезона
От самого высокого до самого длинного: Таджикскому триколору 26 лет.
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 24 ноября 2018 года
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста