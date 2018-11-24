34-летний безработный житель города Худжанда Дилшод Тошмухамедов представлялся сотрудником отдела внутренней безопасности УМВД Согдийской области.

17:31 23 ноября

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«Мужчина представляясь сотрудником отдела внутренней безопасности УМВД Согдийской области обещал нескольким гражданам за денежное вознаграждение, посодействовать в освобождение из мест лишения свободы  их  родственников» - сообщил председательствующий на судебном процессе судья Худжандского горсуда Сухроб Косими.

По его словам,  с  декабря 2016 года по декабрь 2017 года Дилшод Тошмухамедов войдя в доверие  родственников осужденных, получил  от них от 4 тысяч долларов до  5 тысяч долларов США и потратил деньги на собственные нужды.

Рассмотрев дело, суд признал виновным Тошмухамедова в совершении преступления, предусмотренного статьей 247 часть 4 пункт «Б» ( Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РТ и приговорил его к  девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Суд также обязал Дилшода Тошмухамедов выплатить пострадавшим 143,5 тыс. сомони.

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