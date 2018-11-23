Заканчиваем эту неделю мы выпуском из Худжанда, где известный дизайнер экстерьеров Сайфулло Мирвайдуллоев покорил многих уникальными образами в оформлении фасадов из «горных» камней.

А отличается он от большинства художников тем, что в проектировании объектов всегда пытается вкладывать кусочек таджикского пейзажа - обычные стены в его исполнении превращаются в настоящие горы Памира, а небольшой арык у дома – чуть ли не Варзобское ущелье с бурной рекой.

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