Гражданин России, 39 летний Роман Виданов был задержан после того, как обменял 5 тыс. фальшивых евро в одном из банков Бободжон Гафуровского района Согдийской области, сообщается на официальном сайте МВД Республики Таджикистан.

«Во время личного досмотра у него было обнаружено 35 купюр номиналом по 500 евро. Фальшивые купюры высокого качества, их очень сложно отличить от настоящих евро. По словам задержанного, фальшивые купюры он приобрел в Кыргызстане, и с целью сбыта, через КПП «Гулистон» города Исфара въехал в Таджикистан»,- говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По оперативным данным, подозреваемый ранее дважды был судим по статье 158 УК РФ (кража) и является членом транснациональной преступной группировки.

На этот раз, в отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РТ (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Это уже второй случай, когда сотрудники УМВД по Согдийской области выявяли факт сбыта фальшивых евро. В январе 2017 года в Исфаре были задержаны двое жителей области с 13 купюрами по 500 евро.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus