Единственный в своем роде комплекс «Сафед-Дара» открывает в этом году горнолыжный сезон раньше, чем обычно. А все потому, что здесь уже выпал сказочный снег.

Какие сюрпризы вас тут ждут?

Посетителей ожидает ряд нововведений, о которых рассказал «АП» Генеральный директор ГЛК «Сафед-Дара» Баходур Исхоков.

- Мы открыли двери нашего комплекса для любителей горнолыжного отдыха уже сегодня, 24 ноября. Для этого существует все условия, в полной готовности находятся все наши объекты, на территории комплекса выпало достаточное количество осадков.

Фото с сайта input-projekt.com

Так же в ближайшее дни мы откроем новую трассу протяженностью 5км, которую мы проложили этим летом. Специально для этой трассы мы построили бугельную канатную дорогу, которая поднимается на высоту почти 3000 метров на уровнем моря. Это трасса предназначена для профессионалов.

- То есть, желающие уже завтра могут поехать к вам отдыхать?

- Да, с радостью просим! Тем более добираться до нашего комплекса по сравнению с предыдущими годами стало намного легче. В этом году мы заасфальтировали 11 километров дороги, ведущей к горнолыжному комплексу. Время в пути сократилась в разы. В целом протяженность трассы составляет 17 километров. Оставшиеся 6 километров планируем заасфальтировать летом 2019 года.

- Какие еще приятные сюрпризы ожидают посетителей?

- Мы открываем в новом сезоне Чайхану национальной кухни. То есть, отдыхающие смогут насладиться приготовленными нашими поварами такие национальные блюда как: шакароб, курутоб, ош, самбуса и другие.

Так же мы обновили «BBQ Сафед Дара», в этом заведении наши гости могут не только вкусно покушать но попеть в караоке и погреться у камина.

Фото сайта today.tj

- Наверно есть уже какие-то планы и на новогодние праздники?

- Да, намечена большая новогодняя программа, будем рады принять желающих провести у нас корпоративны. Будет проведена уже ставшей традиционной детская «Елка в Сафед Дара». Кроме того, мы запускаем специальную программу для детей во время зимних школьных каникул. Так что милости просим в горную сказку!

О базе

Горнолыжная база под названием «Сафедорак» начала функционировать в 1976 году. Она расположена в 70 км от Душанбе, в поселке Такоб Варзобского района.

В 2015 году компания «Фароз» стала победителем тендера по продаже комплекса. Уже летом 2015 года создается ООО «Сафед-Дара» и компания начинает восстановительные работы.

Открытие обновленной «Сафед-Дары» состоялось в декабре того же года.

Модернизация горнолыжного комплекса продолжилась, началось строительство одной из современных канатных дорог в СНГ (2 км). Строительство и установка прошли успешно – канатная дорога была готова в установленные сроки.

На территории комплекса расположены дополнительные объекты: сцена со всем необходимым оборудованием, крытый бассейн, тренажерный зал, СПА-комплекс, площадка для футбола/баскетбола/волейбола, детская развлекательная зона; ресторан и столовая. А также: малый кинозал, а также малый и большой конференц-залы для проведения семинаров, конференций и тренингов, магазины и так называемая ярмарочная зона «Афсонаи Сафед-Дара», где представлены кафе быстрого питания и небольшие магазины. Есть тут даже настоящий домик Деда Мороза.