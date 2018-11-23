В центре исторического города Гиссар 21 ноября открылся первый супермаркет французской сети «Би1». Символическую ленту в торжественной обстановке и в присутствии ведущих маркетологов, бизнесменов, администрации города и его жителей разрезали генеральный директор ЗАО «Шивер Таджикистан» Ален Бартез и мэр города Гиссара Шарифджон Джумазода.

«Сегодня – один из незабываемых дней для нас, потому что мы открыли уже третий по счету супермаркет бренда «Би1» компании «Шивер». Открытие первого супермаркета за пределами города Душанбе стало возможным благодаря доброй воле правительства страны, исполнительного органа государственной власти города Гиссар и, конечно же, стараниям наших отдельных партнеров», - сказал в интервью «АП» Ален Бартез.

Бренд «Би1» является мировой сетью супермаркетов, концепция которой заключается в создании широкой сети филиалов, предлагающей клиентам продукты питания, которые отвечают всем стандартам качества по приемлемым ценам и с особым вниманием к покупателям.

«Би1» входит в перечень маркетинговых брендов корпорации «Шивер» - одного из крупных в мире операторов розничных сетей. Название супермаркета «Би1» - сокращенная форма французского слова «bein», которое переводится «хороший».

По словам Алена Бартеза, Гиссар – это город средних размеров с активным населением. Он расположен среди густонаселенных районов республиканского подчинения и открытие «Би1» в этом районе послужит благоприятной основой как для развития маркетинга, так и будущего сотрудничества с другими регионами Таджикистана.

На вопрос планирует ли компания «Шивер Таджикистан» в ближайшее время расширить сеть супермаркетов «Би1» и в других городах Таджикистана, Бартез ответил, что компания намеревается открыть подобные супермаркеты по всем регионам, и следующим станет город Вахдат.

«Супермаркет предоставит населению продукцию высокого качества по доступным ценам, внеся тем самым свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности города», - сказал глава города Шарифджон Джумазода.

«Местные производители сельскохозяйственной и промышленной продукции смело могут заключать договора с супермаркетом «Би1», который в будущем может представлять их возможности за пределами страны», - добавил он.

«Сотрудничество с местными и международными поставщиками по внедрению современных стандартов и санитарно-гигиенических норм позволяет нам обеспечивать пищевую безопасность по всей цепочке поставки товара», - отметил директор «Би1» в Гиссаре Илья Лукьянов.

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По его словам, супермаркет намеревается предложить в долгосрочной перспективе качественные и сбалансированные пищевые продукты для улучшения благополучия и здоровья населения города.

«Би1» расположен в Гиссаре на первом этаже трёхэтажного торгово-делового комплекса по улице Исмоили Сомони. Он состоит из следующих отделов продукции: непродовольственных товаров и бытовой химии, производство готовой продукции, фруктов и овощей, мясомолочной продукции, сладкой и соленой бакалеи.

В честь своего открытия «Би1» объявил скидки по розничным ценам. Продолжительность скидок зависит от запросов потребителя, то есть чем больше будет закупаться население, тем больше будут расти скидочные сроки.

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О компании

ЗАО «Шивер Таджикистан» - компания с иностранными инвестициями, работающая в Таджикистане уже несколько лет. Компания стремится принять активное участие в развитии маркетинга в Таджикистане, создавая сеть торговли как продовольственных, так и непродовольственных товаров в рамках законодательства страны.

«Шивер» – французская семейная компания, основанная в 1871 году, развивает во Франции, Польше и Таджикистане не только сеть гипермаркетов «Ашан», но и супермаркеты и магазины под собственным брендом «Би1».