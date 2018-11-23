В связи с недавними повышениями тарифов на воду и электричество (на отопление на данный момент тарифы пока не поднялись, хотя об этом уже и было заявлено), мы решили для вашего удобства собрать в одну картинку все коммунальные платы.
Радио эфир
В связи с недавними повышениями тарифов на воду и электричество (на отопление на данный момент тарифы пока не поднялись, хотя об этом уже и было заявлено), мы решили для вашего удобства собрать в одну картинку все коммунальные платы.
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