Конференция на тему: “Рогунская ГЭС – долгосрочная и устойчивая доступность воды и энергии для региона“ состоялась 21 ноября в Баку, по инициативе посольства Республики Таджикистан в Азербайджане, сообщается на сайте таджикского МИДа.

В Конференции приняли участие представители Милли Меджлис (парламент), министерств и ведомств Азербайджана, азербайджанской интеллигенции, руководители дипмиссий, международных и региональных организаций, аккредитованных в стране, а также представители СМИ.

В начале конференции посол Таджикистана Рустам Соли рассказал об исторической роли президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в процессе установления мира, последовательном укреплении государственности и суверенитета, реализации созидательных программ в стране, достижении энергетической независимости республики.

Он подчеркнул его особую роль в строительстве Рогунской ГЭС, рассказал об истории строительства гидросооружения, его значении для социально-экономического развития страны.

Таджикский дипломат отметил, что Рогун крупная основа для производства экологически чистой энергии из возобновляемых источников энергии и фактор обеспечения устойчивого развития Таджикистана и региона в целом. При этом была подчёркнута ключевая роль Рогунской ГЭС в реализации регионального проекта CASA-1000.

Фото с сайта mfa.tj

Рустам Соли привёл слова Эмомали Рахмона: «Посредством реализации программ в сфере энергетики мы хотим направить свои ресурсы и возможности на службу всех жителей Центральной Азии, ибо экспорт электроэнергии посредством межгосударственных сетей и регулярное водоснабжение служит интересам всех стран региона».

На конференции выступили: резидент-координатор ООН в Азербайджане Исакзаи, замминистра экономики Азербайджана Мамадов, Посол ЕС Кестутис, посол России Бочкарев, Глава представительства Всемирного банка Нагви, а также руководители дипломатических миссий США, Италии и других государств.

В своих выступлениях они высоко оценили значение запуска Рогунский ГЭС, как источника социально-экономического развития Таджикистана, а также надёжного и устойчивого инструмента регионально сотрудничества и реализации энергетического проекта CASA-1000 в интересах повышения благосостояния народов Центральной и Южной Азии.