Вот уже пару лет как и до нас добралась всемирная маркетинговая акция, именуемая «черной» пятницей. Конечно, не в таких масштабах, как в прогрессивной части мира, и все же. Смотрите, где сегодня в Душанбе (и не только) можно будет выгодно совершать покупки.
Традиционно в последнюю пятницу ноября мир охватит лихорадка. Крупные торговые сети и их младшие собратья объявляют скидки до 90%, а люди с ночи выстраиваются в длинные очереди у витрин, чтобы отхватить свой уцененный кусок пирога.
О скидках, правда, в более скромных размерах – от 20% до 60%, анонсировали в этот день и в Душанбе:
Мебельный молл «Хонаи ман» - скидки до 50% на более 4500 товаров – мебель для дома и офиса, посуду, домашние аксессуары и декор.
Адрес: ул. Пулоди 43, ориентир «Ашан»
Супермаркет «Евар. Все для дома» - скидки 20% на посуду, товары для офиса, ванной, кухни, мебель для детской и спальни, декор, товары IKEA.
Адрес: ул. Хувайдуллаева 216А
Магазин «Милано обувь» - до 50% на обувь и женские сумки
Адрес: пр. Рудаки 31 (ориентир Министерство юстиции).
ТЦ «САДБАРГ» (новое здание, ориентир магазин «КИЛК» и «M STORE»)
Магазин Iamdifferent – скидки до 60% на одежду и аксессуары
Адрес: Душанбе, пр. Рудаки, 88 (напротив центральной мечети).
Худжанд, ул. Иваницкого, 1 (дом “Тысяча мелочей”).
Канибадам, ул. Манонова (ориентир: в 20 м от театра Тухфы Фозиловой)
Магазин парфюмерии La cite – скидки до 50% на парфюмерию и косметику
Адрес: Душанбе, пр. Рудаки, 70, пр. Рудаки, 32; ТЦ «Саодат» ул. Бухоро, 27; ТЦ «Баракат», г. Худжанд, ул. Иваницкого, 1.
Косметология «Гугуш» - скидка 50% на уходовые процедуры.
Адрес: ул. Фотеха Ниези, 51, ориентир стадион Спартак
Коворкинг «Пазл» - скидка -50% на все услуги
Адрес: ул. Айни 48, БЦ «Созидание»
Как подготовиться к черной пятнице?
К распродаже тоже нужно уметь готовиться, чтобы не купить лишнего по «смешной» цене.
Для начала составьте список нужных вам покупок и не отходите от намеченного плана во время походов в магазин.
Затем определите бюджет, который вы готовы потратить в этот день, и не берите с собой лишних денег. Велик риск, что вы потратите и их.
И не забудьте…
Нельзя слепо верить продавцам и указанным ценникам, которые сообщают о грандиозных скидках. На деле может оказаться, что распродажная стоимость товара остается прежней, но наклейка с перечеркнутой «старой» ценой затуманивает глаза. Чтобы убедиться, что скидка на распродаже реальна, нужно проверить, как цена менялась до «чёрной пятницы».
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Почем свет и вода для народа?
Мирзиёев: Узбекистан намерен расширять партнерство с международными институтами в области прав человека
Значение запуска Рогунский ГЭС оценили в Баку
В Душанбе задержаны торговцы «экстази»
Душанбе и Брюссель заявили о новом витке сотрудничества
Таджикистан получит $88 млн. для завершения модернизации Кайраккумской ГЭС
"Кубок Формулы 55"
Половина промышленности Таджикистана приходится на горную добычу и электроэнергию
Парламент Таджикистана принял Госбюджет на 2019 год. Больше всего денег уйдет на энергетику и образование
Задержанный гражданин Таджикистана умер в отделе милиции Москвы
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гражданин 2 часа назад
Фигня все это!! был я в некоторых перечисленных магазинах - скидки есть но не заявленные в рекламе, а на много меньше, и чем выше скидка тем старее и залежавшееся товар...
Haridor2 часа назад
На www.alif.shop каждую пятницу акция - Счастливая пятница, куда лучше и выгоднее, чем в перечисленных магазинах