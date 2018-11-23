Это "Черная пятница" в Америке. 2015 год.

Вот уже пару лет как и до нас добралась всемирная маркетинговая акция, именуемая «черной» пятницей. Конечно, не в таких масштабах, как в прогрессивной части мира, и все же. Смотрите, где сегодня в Душанбе (и не только) можно будет выгодно совершать покупки.

Традиционно в последнюю пятницу ноября мир охватит лихорадка. Крупные торговые сети и их младшие собратья объявляют скидки до 90%, а люди с ночи выстраиваются в длинные очереди у витрин, чтобы отхватить свой уцененный кусок пирога.

О скидках, правда, в более скромных размерах – от 20% до 60%, анонсировали в этот день и в Душанбе:

Мебельный молл «Хонаи ман» - скидки до 50% на более 4500 товаров – мебель для дома и офиса, посуду, домашние аксессуары и декор.

Адрес: ул. Пулоди 43, ориентир «Ашан»

Супермаркет «Евар. Все для дома» - скидки 20% на посуду, товары для офиса, ванной, кухни, мебель для детской и спальни, декор, товары IKEA.

Адрес: ул. Хувайдуллаева 216А

А это незначительные скидки в душанбинском «Ашане» летом 2018 года. 23-24 июня сюда пришли 80 тысяч покупателей

Магазин «Милано обувь» - до 50% на обувь и женские сумки

Адрес: пр. Рудаки 31 (ориентир Министерство юстиции).

ТЦ «САДБАРГ» (новое здание, ориентир магазин «КИЛК» и «M STORE»)

Магазин Iamdifferent – скидки до 60% на одежду и аксессуары

Адрес: Душанбе, пр. Рудаки, 88 (напротив центральной мечети).

Худжанд, ул. Иваницкого, 1 (дом “Тысяча мелочей”).

Канибадам, ул. Манонова (ориентир: в 20 м от театра Тухфы Фозиловой)

Магазин парфюмерии La cite – скидки до 50% на парфюмерию и косметику

Адрес: Душанбе, пр. Рудаки, 70, пр. Рудаки, 32; ТЦ «Саодат» ул. Бухоро, 27; ТЦ «Баракат», г. Худжанд, ул. Иваницкого, 1.

Косметология «Гугуш» - скидка 50% на уходовые процедуры.

Адрес: ул. Фотеха Ниези, 51, ориентир стадион Спартак

Коворкинг «Пазл» - скидка -50% на все услуги

Адрес: ул. Айни 48, БЦ «Созидание»

Как подготовиться к черной пятнице?

К распродаже тоже нужно уметь готовиться, чтобы не купить лишнего по «смешной» цене.

Для начала составьте список нужных вам покупок и не отходите от намеченного плана во время походов в магазин.

Затем определите бюджет, который вы готовы потратить в этот день, и не берите с собой лишних денег. Велик риск, что вы потратите и их.

И не забудьте…

Нельзя слепо верить продавцам и указанным ценникам, которые сообщают о грандиозных скидках. На деле может оказаться, что распродажная стоимость товара остается прежней, но наклейка с перечеркнутой «старой» ценой затуманивает глаза. Чтобы убедиться, что скидка на распродаже реальна, нужно проверить, как цена менялась до «чёрной пятницы».

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