Национальная Букмекерская Компания "Формула 55" совместно с Федерацией Футбола Хатлонской области организовала турнир по мини футболу "Кубок Формулы 55".
Турнир пройдет с 22 по 28 ноября 2018 года в городе Бохтар. В данном турнире будут участвовать любительские команды данного города. Участие принимают 10 команд, которые разделены на две группы. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, будут награждены "Кубком Формулы 55", а также денежными призами.
Национальная Букмекерская Компания "Формула 55" проводит различные спортивные мероприятия и поддерживает спортсменов Республики. Ежегодно, Национальная Букмекерская Компания "Формула 55" проводит номинацию на "Лучшего спортсмена года". В этом году номинированы 9 спортсменов. Вы также можете принять активное участие в голосовании. Нужно лишь перейти на сайт www.formula55.tj и проголосовать. Поддержите своего любимого спортсмена.
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