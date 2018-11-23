38 летний мужчина из Таджикистана умер в отделе внутренних дел «Вешняки», на востоке Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщает информагентство вечером, 21 ноября, сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа на ул. Никитинская Москвы задержали 18 граждан Таджикистана в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере.

«Среди задержанных был 38-летний мужчина, на которого по причине сопротивления сотрудникам полиции были надеты наручники. В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер. Наряд «скорой помощи» констатировал смерть, предварительная причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сообщает агентство «Москва» со слов источника в ОМВД.

Тело погибшего доставили в морг, по факту случившегося проводятся проверки, в том числе служебная.

Во всех городах России полиция регулярно проводит рейды в целях выявления нелегальных мигрантов. При этом условия содержания задержанных вызывают много вопросов у правозащитников.

Международное информационное агентство «Фергана» в мае подготовило материал «Жизнь в Сахарово. Как мигранты живут и ждут выдворения», о Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово Москвы, где рассказал о жизни мигрантов во время задержания.

В марте текушего года бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и главный научный сотрудник НИИ ведомства Салих Шамсунов сообщил, что большинство мигрантов в российских тюрьмах из Таджикистана .

«По статистике на первом месте выходцы из Таджикистана, их насчитывается на сегодняшний день более 8 тыс. На втором месте находятся представители Узбекистана, их более 6,3 тыс. Далее идут украинцы», — сообщил он в ходе круглого стола «Мигранты в Москве: современные проблемы и пути их решения».

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