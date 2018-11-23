Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложенный правительством законопроект «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Общий объем госбюджета в следующем году будет увеличен на 2,7 млрд сомони.

Депутаты нижней палаты парламента единодушно приняли проект госбюджета на будущий год в ходе очередного заседания нижней палаты парламента страны, которое состоялось сегодня, 23 ноября.

Выступая перед депутатами министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода отметил, что общий объем государственного бюджета на 2019 год предусмотрен в размере свыше 23 млрд 774 млн сомони. Это на 2,7 млрд сомони больше объема бюджета нынешнего года.

Общий объём расходов на следующий год установлен в размере 24 млрд 165 млн сомони.

Финансирование госорганов и управления составит более 1,2 млрд сомони, образования – около 4,4 млрд сомони, здравоохранения – свыше 1,7 млрд сомони. Расходы на соцстрахование и соцзащиту запланированы в объеме около 3,7 млрд сомони, на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия – 740 млн сомони, ЖКХ, экологию и лесное хозяйство – 962 млн сомони.

На топливно-энергетический комплекс запланировано более 4,1 млрд сомони, на сельское хозяйство, рыболовство и охоту – 915 млн сомони, на промышленность и строительство – 150 млн сомони, транспорт и коммуникации – более 1,7 млрд сомони, на прочие отрасли экономики и услуг – около 46 млн сомони.

Объем других расходов определен в сумме около 2,6 млрд сомони.

Предельный объем дефицита Госбюджета на 2019 год составит 0,5% ВВП или около 391 млн сомони.

На погашение основного внешнего долга страны в будущем году предусмотрено направить свыше 1,2 млрд сомони, а на обслуживание внутреннего долга – около 222 млн сомони.

Резервный фонд президента Таджикистана на 2019 год утвержден в размере в сумме 350 млн сомони.

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