Правительство Таджикистана ожидает, что размер внешнего долга республики к концу будущего года увеличится на $235 млн.

В одобренной правительством Программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 годы говорится, что объем внешнего долга страны в 2019 году составит $3 млрд 108 млн. К началу октября этого года размер внешнего долга составлял $2 млрд. 727 млн.

В течение же ближайших трех лет рост внешнего долга прогнозируется на сумму $714 млн. Так, по ожиданиям правительства, к концу 2020 года внешний долг составит $3 млрд. 327 млн., а по итогам 2021 года – $3 млрд 441 млн.

Соотношение внешнего долга к ВВП с учетом роста последнего показателя в ближайшие три года снизится с 38,6% по итогам в 2019 года до 37,4% к концу 2021 года.

Повышение объема ВВП прогнозируется с 78,2 млрд сомони в 2019 году до 99,4 млрд сомони в 2021 году.

Главным внешним кредитором Таджикистана на данный момент является Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.

Также имеются задолженности перед Всемирным банком, АБР, ИБР, Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, ЕБРР, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

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