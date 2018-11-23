Постановлением правительства Изаттуло Шарифзода снят с должности главы Главного управления исправления уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста, сообщается на официальном сайте президента.
Отмечается, что глава Изатулло Шарифзода снят с должности в связи с выходом на пенсию.
На должность главы ГУИУН Минюста Таджикистана назначен Мансурджон Умаров, который до этого занимал должность первого заместителя ГКНБ Таджикистана.
Смена главы Управления произошла на фоне расследования бунта в худжандской колонии №3/3, который вспыхнул в ночь на 8 ноября. Во время беспорядков был убит 21 бунтовщик и двое сотрудников колонии. Об этом официально впервые как раз сегодня заявили таджикские власти.
Кого еще назначили и кто ушёл?
Также постановлением правительства Джамшед Табарзода назначен главой ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», Шодихон Джамшед заместителем министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ.
Указами президента от занимаемых должностей освобождены председатели районов Рудаки, Таджикабад, Дангара, Ховалинг и района Фирдавси города Душанбе.
Исполняющим обязанности председателя района Фирдавси назначен Мухаммадрахим Юсуфи, ранее возглавлявший район Рудаки. Рустам Акармзода назначен исполняющим обязанности председателя района Рудаки.
Хамидулло Махмадшозода назначен и.о. председателя района Таджикабад, Рахмон Исломиддин Хайриддин назначен исполняющим обязанности района Дангара, Парвиз Акрамзода назначен исполняющим обязанности председателя района Ховалинг.
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